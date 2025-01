Van der Gijp heeft alle begrip voor transfer: 'Want anders kan hij naar Sparta voor 2,5 ton'

Matteo Dams staat op het punt om PSV in te ruilen voor Al-Ahli uit de Saudi Pro League. René van der Gijp weet wat de linksback kan gaan verdienen in de Saudische competitie en heeft alle begrip voor het tussentijdse vertrek van Dams uit Eindhoven.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet dat Dams tot voor kort voor een minimaal salaris van 2.500 euro per maand op de loonlijst stond bij PSV. In Saudi-Arabië ligt een contract klaar ter waarde van 250.000 euro per maand, zo'n drie miljoen euro per jaar.

Van der Gijp

''Dan ben je twintig jaar en linksback van PSV. Maar eigenlijk denken mensen dat Sparta te hoog gegrepen zou zijn. En dan kan je in de woestijn in drie jaar tien miljoen verdienen. Dan doe je dat toch?'', snapt Van der Gijp in Vandaag Inside volledig waarom Dams PSV inruilt voor Al-Ahli.

''Want anders kan hij naar Sparta voor 2,5 ton'', aldus Van der Gijp, die wordt aangevuld door Valentijn Driessen. ''Hij wordt nooit de linksback van PSV.''

''Nee, natuurlijk niet'', is Van der Gijp het volledig eens met zijn tafelgenoot. ''Want straks gaat Dest weer spelen. Dams zal nooit onomstreden worden bij PSV. Het blijft altijd een twijfelgeval, net als die rechtsback'', wordt verwezen naar Richard Ledezma. ''Als ze dadelijk een betere zien, nemen ze die.''

''Maar ja, dat ventje (Dams, red.) gaat nou in drie jaar tien miljoen verdienen, dat is toch prima?'', is Gijp geamuseerd over de aanstaande transfer van de Belgische linksback. ''En je kunt het hem niet kwalijk nemen'', snapt ook Johan Derksen waarom Dams vertrekt bij PSV.

El Karouani

PSV denkt aan Souffian El Karouani als mogelijke vervanger van Dams. De linksback redde vrijdag nog een punt voor FC Utrecht door in blessuretijd tegen Heracles Almelo (1-1) een vrije trap prachtig in de kruising te krullen.

''Ik vind dat wel een goed ventje. Dat was een goeie vrije trap'', snapt Van der Gijp wel waarom El Karouani op het lijstje staat van PSV.