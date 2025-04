Van der Gijp gelooft zijn ogen niet: 'Wat een gek! Die moet in een aparte kleedkamer!'

René van der Gijp heeft zaterdagavond zijn ogen uitgekeken bij de finale om de Copa del Rey tussen FC Barcelona en Real Madrid (3-2 na verlenging). De analist bespreekt maandag in Vandaag Inside onder meer het bizarre gedrag van Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger.

Rüdiger liet zich van zijn slechtste kant zien in de Spaanse bekerfinale. De verdediger kreeg in de blessuretijd van de verlenging van de Copa del Rey finale kortsluiting. De Duitsers schold de veelbesproken scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea uit en bekogelde de arbiter met ijsblokjes.

Rüdiger moest vervolgens door de bank van Real Madrid worden tegengehouden en beet de scheidsrechter toe: “Hoerenzoon.”

Van der Gijp reageert: "Ik had het de vorige keer al over keepers, die apart trainen van de groep. Maar wordt het ook niet tijd dat we voorstoppers gewoon in een aparte kleedkamer gaan zetten? Die Rüdiger moet in een aparte kleedkamer zitten. Die werd helemaal gek!"

Johan Derksen is het er volledig mee eens: "Daar moet je een dwangbuis voor hebben, voor zo'n gozer."

Van der Gijp kon wel genieten van de reactie van Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti. "Dat vond ik het mooist aan het hele voorval! Die Ancelotti heeft niet één keer naar hem gekeken!" Derksen: "Nee, die dacht alleen: die is gek! Als-ie mij maar niet op mijn bek slaat, dan zoek het maar uit."

Bas Nijhuis, die te gast is in de talkshow, vindt het gedrag van Rüdiger onacceptabel. "Een speler als Sergio Ramos ging misschien weleens in een duel over de schreef, maar dit gedrag wil je toch niet hebben?"

Derksen vraagt aan de scheidsrechter: "Voor dit soort gedrag buiten de lijnen kun je hem toch nóg een keer rood geven?" Nijhuis: "Zeker weten. Zelfs na de wedstrijd kunnen wij een speler nog rood geven. Dit is echt waanzin."