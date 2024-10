Weghorst direct na Heracles - Ajax aangesproken door trainer: dit werd er gezegd

Erwin van de Looi kan zich niet vinden in de strafschop die Ajax (3-4 verlies) zondagmiddag kreeg. De trainer van Heracles Almelo had na de wedstrijd een onderonsje met hoofdrolspeler Wout Weghorst, die de penalty versierde en in totaal twee goals maakte.

Weghorst ging in de slotfase van de wedstrijd tegen de vlakte na een tikje op de kuit van Thomas Bruns. Van de Looi krijgt na afloop de beelden te zien. "Wat moet ik ervan zeggen? Je ziet het zelf toch", aldus de coach, die op zijn woorden lijkt te passen.

Van de Looi sprak Weghorst na de wedstrijd aan. "Ik zei dat-ie twee hele slimme momenten had: een penalty en een rode kaart. Die heeft hij toch versierd voor zijn team. En dat is uiteindelijk de beslissing in de wedstrijd geweest. Dus hij kan daar tevreden mee zijn."

De rode kaart die Van de Looi benoemt was voor Heracles-middenvelder Brian De Keersmaecker, die licht doorliep op Weghorst. "Wout heeft hem slim gedaan", aldus Van de Looi. "Wij moeten ervan leren. We waren net niet slim genoeg. We zijn bij twee momenten net iets te naïef geweest. Dat is leergeld."

Van de Looi laat ook over de rode kaart niet het achterste van zijn tong zien. "Ik vond daar wat van. Ik vond het niet in het beeld van de wedstrijd. Ik denk: als je het een beetje aanvoelt dan was het niet nodig geweest. De hele wedstrijd waren er overtredingen over en weer, maar het was nooit gemeen of vies."

Van de Looi ziet ondanks de nederlaag aanknopingspunten. "We hadden ons voorgenomen om punten te pakken. Dat is niet gelukt, maar aan de andere kant: we maken drie goals tegen Ajax, waar ook hele goede goals bij zaten. De mentaliteit die we getoond hebben door terug te komen van de 2-3 achterstand. Ik heb ook goede dingen gezien. We gaan gewoon door. Volgende week gaan we naar Enschede."