‘Van de Beek wilde deze zomer verkassen naar België, maar werd afgewezen’

Donderdag, 14 september 2023 om 21:20 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:20

Donny van de Beek is deze zomer afgewezen door RSC Anderlecht. Dat weet het La Dernière Heure, een Waals dagblad, te melden. De 26-jarige middenvelder werd aangeboden bij de club uit Brussel, maar Anderlecht gaf aan dat het al genoeg spelers op zijn positie heeft. Zelf stond de 26-jarige middenvelder overigens wel open voor een overstap naar de Belgische hoofdstad.

Van de Beek maakte alweer drie jaar geleden de overstap van Ajax naar Manchester, maar een echt gelukkig huwelijk is het vooralsnog niet. Tot dusver kwam de negentienvoudig Oranje-international tot zestig officiële optredens namens the Red Devils, waarin hij twee keer wist te scoren en tweemaal als aangever fungeerde. Daarbij moest hij het voornamelijk met invalbeurten doen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook dit seizoen lijkt Van de Beek nauwelijks op speeltijd te kunnen rekenen op Old Trafford, waardoor een transfer het meest voor de hand liggend lijkt. Een overstap naar Anderlecht ging dus niet door, nadat eerder deze zomer ook geen akkoord werd bereikt met onder meer Real Sociedad en FC Lorient. Daardoor lijkt Van de Beek ook de komende maanden nog verbonden aan Manchester United.

Wel kan de Turkse competitie nog uitkomst bieden. Daar is de transfermarkt nog tot vrijdag geopend. ESPN wist vorige week te melden dat United bezig is aan een race tegen de klok om Van de Beek, die nog tot medio 2025 vastligt op Old Trafford, nog te lozen. Zo zou hij belangstelling genieten van Fenerbahçe en Galatasaray. United zou elk aanbod overwegen om zo kosten te besparen op Van de Beek. De tijd begint echter dus wel te dringen, gezien de naderende sluiting van de transfermarkt in Turkije.