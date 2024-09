Van Bronckhorst en Besiktas ondanks overwicht niet langs tiental Trabzonspor

Besiktas heeft voor de eerste keer dit seizoen puntenverlies geleden. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst speelde tegen Trabzonspor zo’n tachtig minuten tegen tien man, maar wist het personele overwicht niet door te vertalen in de score: 1-1.

Edin Visca bewees zijn ploeg Trabzonspor, waar Stefano Denswil het centrale duo vormde met Stefan Savic, al na dertien minuten een hele slechte dienst. Een forse overtreding op Rafa Silva leverde hem na ingrijpen van de VAR een rode kaart op.

Niet lang daarna greep Trabzonspor, met een man minder dus, toch de voorsprong. Enis Bardhi legde de bal vanuit de vrije trap op het hoofd van Okay Yokuslu, die boven alles en iedereen uittorende en de bal tegen de touwen knikte: 1-0.

In de fase daarna ging Besiktas op zoek naar de gelijkmaker. De bezoekers hadden een groot veldoverwicht, maar zagen met name Rafa Silva grote mogelijkheden missen. Uiteindelijk viel de gelijkmaker vijf minuten voor rust.

Oud AZ’er Jonas Svensson ging na een snelle een twee de zestienmeter in en legde slim terug op Gedson Fernandes, die de bal aannam en daarna koeltjes langs doelman Ugurcan Cakir werkte: 1-1.

Ook in de tweede helft was er één ploeg die de aanval zocht. Besiktas kreeg via Arthur Masuaku, Svensson, Rafa Silva en spits Ciro Immobile een aantal goede kansen, maar de bal wilde er maar niet in. Trabzonspor verdedigde gedisciplineerd een punt.

Het gelijke spel betekent dat Besiktas na vier wedstrijden tien punten heeft verzameld, drie minder dan de koploper Fenerbahçe. Trabzonspor staat met drie punten in de onderste regionen van de Turkse competitie.