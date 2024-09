Van Bommel en Parrott blinken uit bij AZ, dat Europa League-avontuur start met zege

AZ is woensdag met een 3-2 overwinning op het Zweedse IF Elfsborg begonnen aan de poulefase in de Europa League. Ruben van Bommel scoorde in de boeiende ontmoeting in Alkmaar tweemaal en Troy Parrott kroonde zich in de slotfase tot matchwinner van het elftal van trainer Maarten Martens.

AZ zocht direct de aanval op en Elfsborg moest achteruit. De 1-0 leek al snel te vallen, ware het niet dat verdediger Simon Hedlund met een sliding een Alkmaars doelpunt wist te voorkomen. Kort daarna werd een harde knal van Parrott door de Zweedse doelman Isak Pettersson vakkundig over de lat getikt.

Waar het wachten leek op een goal van AZ, daar scoorde Elfsborg uit een vlijmscherpe counter. Ahmed Qasem tikte van dichtbij binnen uit een afgemeten voorzet van Arber Zeneli. Groot feest bij de meegereisde fans, die even later teleurgesteld reageerden. Uit een check van de VAR bleek dat Zeneli nipt buitenspel stond voorafgaand aan zijn voorzet.

De 0-1 voor Elfsborg verscheen later alsnog op het scorebord. Timothy Noor Ouma knalde van binnen de zestien keihard raak namens de bezoekers. De Zweedse ploeg tankte vertrouwen en leek met een minieme voorsprong te gaan rusten, totdat doelman Pettersson de bal losliet na een voorzet en Van Bommel van dichtbij de 1-1 kon binnentikken. Een flinke opsteker voor AZ zo kort voor rust.

De gelijkmaker was duidelijk een boost voor AZ, dat vijf minuten na de hervatting op 2-1 kwam. Het was andermaal Van Bommel die het net wist te vinden. De voorsprong was echter van korte duur: Rome-Jayden Owusu-Oduro verkeek zich volledig op een knal van afstand van Hedlund, waardoor Elfsborg vliegensvlug de achterstand wegpoetste.

Er was nog meer tegenslag voor AZ: Ibrahim Sadiq seinde naar de bank dat hij moest worden gewisseld. De pas negentienjarige Jayden Addai nam zijn plaats in als rechtsbuiten. AZ richtte zich op en had eigenlijk op 3-2 moeten komen. Van Bommel stuitte echter van dichtbij op Pettersson, na een bekeken voorzet van Parrott.

AZ bleef aandringen en werd daarvoor ruim een kwartier voor het einde beloond. Qasem beging een overtreding op Addai in de zestien en de bal kwam op de stip te liggen. Parrott bleef ijzig kalm en schoot de bal in de rechterbenedenhoek: 3-2. De aanvaller scoorde kort daarna weer, maar deed dat in buitenspelpositie.

Kort voor het laatste fluitsignaal haalde oud-Willem II'er Sebastian Holmén de doorgebroken Parrott neer, waardoor de verdediger met direct rood moest vertrekken. Met een man meer trok AZ, waar Van Bommel nog een bal van de lijn zag worden gehaald, de voorsprong vervolgens vrij eenvoudig over de streep, waardoor het Europese avontuur begint met drie belangrijke punten.