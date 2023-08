Van Bayern München naar Telstar-thuis: aanwinst PSV start in beloftenploeg

Maandag, 14 augustus 2023 om 19:48 • Wessel Antes

Malik Tillman staat maandagavond in de basis bij Jong PSV, zo blijkt uit de opstelling van het beloftenelftal voor het thuisduel met Telstar. De 21-jarige aanvallende middenvelder, die afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht (2-0 winst) nog negentig minuten op de bank zat bij de hoofdmacht, mag zich in de Keuken Kampioen Divisie voor het eerst laten zien. Tillman is nog niet speelgerechtigd in de voorronde van de Champions League, waardoor hij niet met de selectie van Peter Bosz naar Oostenrijk is gevlogen voor de return tegen Sturm Graz.

Jong PSV start maandag met drie debutanten. Naast Bayern München-huurling Tillman maken jeugdspelers Bram Rovers (18) en Tygo Land (17) voor het eerst minuten in het beloftenelftal. Laatstgenoemde debuteerde afgelopen zaterdag tegen Utrecht als invaller voor Joey Veerman namens de hoofdmacht van PSV. Land maakte daardoor eerder zijn debuut in PSV 1 dan in Jong PSV. Fodé Fofana is helemaal niet van de partij op De Herdgang. Mogelijk heeft dat te maken met een uitgaande huurtransfer naar Willem II.

Spits Jason van Duiven, die afgelopen week werd gelinkt aan meerdere Eredivisie-clubs, moet maandag voor de doelpunten zorgen. In het afgelopen seizoen speelde de Almeloër 34 competitiewedstrijden voor Jong PSV, waarin hij goed was voor 15 doelpunten en 3 assists. Jong PSV eindigde uiteindelijk op de veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Telstar, de tegenstander van maandagavond, wist beslag te leggen op een verdienstelijke negende plaats.

Opstelling Jong PSV: Schiks; Rovers, Van de Blaak, Dams Tytens; Land, Tillman, Van den Heuvel; Simons, Van Duiven, Nassoh.

Opstelling Telstar: Koeman; Soares, Apau, Oude Kotte, Faye; Augustijns, Overtoom, Turfkruier; Seedorf, El Kachati, Eddahchouri.