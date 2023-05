Van Basten vormt tegengeluid na lofzang op Veerman en wijst op tekortkoming

Maandag, 1 mei 2023 om 21:50 • Wessel Antes • Laatste update: 21:54

Marco van Basten denkt dat Joey Veerman snelheid ontbeert voor de Europese top en het Nederlands elftal. Dat zegt de voormalig topspits maandagavond te gast in Ziggo Sport-programma Rondo. Veerman krijgt na de gewonnen bekerfinale van PSV tegen Ajax (1-1, 2-3 na strafschoppen) enorm veel complimenten, maar Van Basten vindt het nog te vroeg voor een vaste plek in het Oranje van bondscoach Ronald Koeman.

Youri Mulder is, net als vele analisten eerder al waren, erg enthousiast over Veerman. “Ik heb genoten van Veerman, ik vind het een heerlijke voetballer. Als je ziet wat voor ballen hij tussendoor geeft, hoe hij ballen dood legt, aannames. Ik zou hem heel graag willen zien naast Frenkie de Jong in het Nederlands elftal. Ik hoop dat Ronald Koeman hem erbij haalt.” Ruud Gullit denkt daar hetzelfde over. “Als Ronald de beste wil, dan wel ja. Hij kan zeker naast Frenkie spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Basten reageert een stuk gematigder op het optreden van Veerman. “Ik vind Joey Veerman een goede voetballer, maar hij is niet zo snel. Dat is iets wat je in de top wel echt nodig hebt. Hij zal het zelf moeten waarmaken, maar ik zou hem er nog niet sowieso bijhalen. Al is het een goede speler voor PSV, want er zit voetbal in.” Mulder vindt Veerman in ieder geval een stuk verder dan Ajacied Kenneth Taylor. “Hij is toch drie klassen beter dan Taylor? Verdedigend was hij ook heel goed gisteren (zondag, red.)”

Danny Koevermans twijfelt, net als Van Basten, wel nog. “Ik vind het ook fijn om naar hem te kijken. Het is een speler die altijd vooruit wil, waardoor hij er ook weleens veel risico inlegt, ik houd daar wel van. Als je het dan toch hebt over de Europese top en het Nederlands elftal, denk ik dat hij verdedigend misschien wel te kwetsbaar is.” Veerman wacht nog altijd op zijn debuut in Oranje. De 24-jarige rechtspoot uit Purmerend werd maandagochtend wel gefeliciteerd door de KNVB via sociale media, net als teamgenoot Xavi Simons.