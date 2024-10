Van Basten kent basiskracht Feyenoord niet; fans ergeren zich kapot

Marco van Basten kan op weinig positieve kritiek rekenen op social media. De analist maakt bij Ziggo Sport geen goede beurt bij Feyenoord-fans in de voorbeschouwing op het Champions League-duel met Girona. De oud-spits blijkt basisspeler Antoni Milambo niet (goed) te kennen.

“Ik vind de opstelling van Feyenoord niet heel sterk”, zo begint Van Basten bij Ziggo Sport. “Thomas Beelen is een jonge jongen die het eigenlijk nog een beetje moet gaan leren. Verder is Hwang In-beom is een nieuwe jongen.”

“Voorin zijn ze natuurlijk ook niet heel sterk. Paixão-Ueda-Osman...”, zo leest Van Basten voor. “Met hen is het toch allemaal afwachten op dit niveau. En ook Milambo ken ik niet zo goed, eigenlijk. Als je het vergelijkt met vorig jaar, is dit toch wel echt iets nieuws.”

Met name de laatste opmerking van Van Basten leidt tot veel kritiek bij gebruikers op X. “Wat kraamt Van Basten allemaal uit bij Ziggo Sport?”, zo vraagt iemand zich af. “Marco heeft echt geen idee over dit Feyenoord”, ziet een ander. “Bedroevend”, concludeert weer een andere gebruiker.