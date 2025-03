Justin Kluivert: 'Als ik nu terugkijk had ik misschien langer bij Ajax kunnen blijven'

Hij speelde de laatste jaren in Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar heeft nu rust gevonden bij AFC Bournemouth in Engeland. De inmiddels 25-jarige Justin Kluivert is bij the Cherries bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière en dankbaar dat hij zich wederom in Zeist mag melden bij het Nederlands elftal. Een gesprek over de ervaringen die hij opdeed tijdens zijn tocht door Europa, de rust die hij heeft gevonden aan de Engelse zuidkust en het tweeluik met Spanje. “Al speel ik als rechtsback, als ik maar minuten krijg. Ik ben al dankbaar dat ik hier mag zijn.”

Door Noël Korteweg en Jelle Kusters

Het is de zomer van 2023 als Bournemouth bijna elf miljoen euro overmaakt naar AS Roma om Kluivert los te weken. De overstap naar the Cherries betekent een definitief einde aan zijn verblijf in de Italiaanse hoofdstad. I Giallorossi hebben hem de voorgaande drie seizoenen verhuurd aan achtereenvolgens RB Leipzig, OGC Nice en Valencia. Aan de Engelse zuidkust leeft Kluivert op. In zijn eerste seizoen komt hij tot 9 doelpunten en 2 assists in 36 wedstrijden, terwijl de teller deze jaargang na 32 duels al op 13 treffers en 7 assists staat. Nooit eerder was hij bij zoveel doelpunten betrokken.

“Waarom het nu zo goed gaat? Ik heb gewoon mijn rust gevonden, denk ik”, begint Kluivert dinsdagochtend in Zeist. “Ik ben de afgelopen jaren verhuurd geweest en dan vind je niet je rust. Ik heb het bij Nice leuk gedaan, maar toch een blessure gehad waardoor je er acht of negen weken naast staat. Dat helpt niet. Ik heb nu mijn plekje gevonden.” Het gebrek aan vastigheid is moeilijk voor een jonge speler, erkent de rechtspoot. “Dat heb ik nu wel en dan kan je in alle rust groeien.”

Imago

Kluivert raadt het jonge spelers niet per se aan om verhuurd te worden. “Nee, nee, nee. Ik ben vaak verhuurd geweest. Ik denk dat clubs anders met je omgaan als je gehuurd wordt en geen echte contractspeler van die club bent. Ik heb mooie momenten gehad bij de clubs waar ik aan verhuurd ben, maar ik zou het niet per se aanraden. Ik heb nu naar de lange termijn gekeken. Uiteindelijk ben je dan toch een speler die ze willen laten groeien en waar ze ook profijt van kunnen hebben. Dat is een win-winsituatie voor alle partijen.”

Ouder en wijzer

De drievoudig international van Oranje is nu ouder en wijzer dan toen hij in 2018 uit Nederland vertrok. “Vroeger had ik nog niet veel ervaring. Als ik nu terugkijk had ik misschien langer bij Ajax kunnen blijven. Dat was wel beter geweest. Als ik tegen de jongere Justin zou kunnen praten, had ik dat gezegd. Vroeger dacht ik niet zo. Ik had nog geen ervaring en had gewoon een doel. Ik kwam vanuit de jeugd en speelde alles. Dat was heel mooi.”

“Mijn doel was om bij wijze van spreken bij FC Barcelona te voetballen. Ik dacht: hoe kan ik daar komen? Ik dacht dat de route die ik nam goed was. Alleen, zo makkelijk gaat dat niet. Ik dacht wél dat het zo makkelijk zou gaan. Toen ik bij Ajax kwam, speelden we de Europa League-finale. Ik dacht dat dat allemaal normaal was. Ik kwam van de jeugd van Ajax en we wonnen altijd toernooien. Nu besef je pas dat dat hele speciale momenten zijn in het voetbal en dat dat niet voor iedereen is weggelegd.”

Imago

Kluivert is dankbaar dat hij zich nu opnieuw mag melden bij Oranje. Dat is de laatste jaren geen vanzelfsprekendheid geweest voor de rechtspoot. “Of ik eraan heb getwijfeld dat ik hier ooit nog zou staan? Ja, uiteraard. Maar het was niet zo dat ik aan mezelf twijfelde. Ik dacht altijd: sjonge jonge, ik kan daar ook staan. Ik zie wie er allemaal staan en ik weet wat ik kan. Dat geloof heb ik altijd gehouden.”

Droomseizoen

Alles lijkt dit seizoen goed te vallen voor Bournemouth. Hoewel de laatste vier competitiewedstrijden niet werden gewonnen, doen the Cherries nog volop mee in de strijd om Europees voetbal. Het verschil met nummer vier Chelsea bedraagt bovendien slechts vijf punten. Bournemouth heeft vleugels gekregen onder manager Andoni Iraola. “Ik vind hem echt een goede trainer”, gaat Kluivert verder. “Hij ziet voetbal op dezelfde manier als ik.”

“We zetten gewoon vol druk, ook al spelen we uit bij Manchester City. Hij zegt: ‘We zijn bang voor niemand.’ Zo sta ik er ook in. Hij heeft mij ook op de nummer 10-positie gezet, waardoor ik nu ook groei als speler. Marc Overmars zei vroeger bij Ajax ook dat ik uiteindelijk een nummer 10 zou worden. Ik voel me nu ook echt een nummer 10. Iraola kent de kwaliteiten van zijn spelers. Hij weet dat hij mij of andere aanvallers niet hoeft uit te leggen hoe je een man passeert. Daar geeft hij ons de vrijheid in en dan kan je mooie dingen bereiken, denk ik. Dan speel je vrijuit.”

Imago

Speciaal affiche

De aanvaller annex middenvelder maakte in november zijn eerste minuten voor Oranje sinds september 2018. Deze week wacht het tweeluik met Spanje. Een speciaal affiche, vindt Kluivert. “Ik heb in Barcelona gewoond met mijn vader en een jaartje in Valencia, natuurlijk. Het is dus wel een bijzondere wedstrijd voor mij. Mestalla is een prachtig stadion. Het is mooi om terug te zijn in Spanje, een prachtig land. Het is een mooi affiche.”

Kluivert weet nog niet op welke positie hij zich moet richten bij Oranje. “Ik heb het daar nog niet met de bondscoach over gehad. Al speel ik als rechtsback, als ik maar minuten krijg. Ik ben al dankbaar dat ik hier mag zijn, dat zeg ik altijd. We willen Nederland graag laten zien wat we in huis hebben. Dat gevoel hebben we allemaal.”

De heenwedstrijd tegen de Spanjaarden staat donderdagavond om 20.45 uur op het programma in De Kuip. Zondag, in Valencia, wordt beslist wie zich in de halve finale van de Nations League mag melden. Daarin is Kroatië of Frankrijk de tegenstander.

