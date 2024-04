Van Basten: ‘Hopelijk blijft hij, maar hij kan slagen bij Liverpool of Bayern’

Marco van Basten voorziet een grote toekomst voor Arne Slot. De analyticus maakt tijdens het programma Rondo van Ziggo Sport duidelijk diep onder de indruk te zijn van de kwaliteiten van de trainer van Feyenoord. De oud-spits weet zeker dat Slot in de Europese top zou slagen.

“Ik vind Slot echt heel goed”, geeft Van Basten aan. “Ik hoop dat hij langer in Nederland blijft, want het is een verrijking voor het Nederlandse voetbal. Hij kan echt overal terecht: Bayern München, Liverpool... daar ben ik echt van overtuigd.”

“Ik hoop dat hij in Nederland blijft, maar ik ben ervan overtuigd dat hij het overal kan. Ik heb een paar keer met hem gesproken, en hij gaat heel goed met de spelersgroepen om. Tactisch is hij natuurlijk ook zwaar goed onderlegd.”

“Ik kan zijn ideeën goed uitleggen, hij is rustig én intelligent”, vervolgt de analist. “Wat mij betreft is hij echt een toptrainer. Ik denk wel echt dat hij bij iedere club terecht kan, ook bij moeilijke clubs. Hij is heel slim in zijn woordkeuzes.”

“Hij heeft heel veel kwaliteiten en hij laat het op ieder niveau zien. Eerst deed hij het al bij AZ, en nu bij Feyenoord. En Feyenoord is echt een ingewikkelde club. Al drie jaar heeft hij het goed voor elkaar, terwijl PSV en Ajax veel meer mogelijkheden hebben qua geld.”

“Hij zou echt overal passen. Als je AZ en Feyenoord aan het voetballen krijgt, dan krijg je ook grote clubs als AC Milan aan het voetballen. Je ziet heel duidelijk zijn hand terug waar hij de trainer is.”

“Ik denk dat het zelfs makkelijker voor hem wordt op een hoger niveau, want hij heeft betere spelers die zijn ideeën sneller begrijpen”, besluit Van Basten. “Uiteindelijk denk ik ook dat hij slim genoeg is om koppige spelers goed te sturen.”

