Van Basten: ‘Dat is Oranje-materiaal, hij weet precies wat hij doet’

Woensdag, 8 november 2023 om 23:38 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:49

Marco van Basten was na afloop van het door PSV gewonnen duel met RC Lens (1-0) laaiend enthousiast over Jerdy Schouten. De voormalig topspits zag dat de middenvelder de balansbewaker was bij de Eindhovenaren en tegelijkertijd ook sterk speelde met de bal aan de voet. Daarnaast voorziet de analist voor Schouten een plekje bij de selectie van het Nederlands elftal.

"Schouten vond ik echt, echt goed spelen", begint Van Basten in de studio van Ziggo Sport. "Hij was vandaag iemand die de bal in de ploeg hield en daar naar toe ging waar hij moest zijn. Hij weet precies wat hij doet."

Volgens de oud-Ajacied snijdt het mes bij Schouten aan twee kanten. De controleur is sterk mét en zónder de bal, zo ziet Van Basten. "Hij wist ook te temporiseren af en toe. Hij speelde geen bal verkeerd of naar de tegenpartij. Hij was echt een rustpunt."

Dat laatste gold in mindere mate ook voor een andere PSV-middenvelder. "Dat vond ik ook van Veerman", aldus Van Basten. "Die was goed aan de bal. Maar ik vond Schouten nog beter, hij zorgde voor balans in het elftal. Voor het team was hij heel belangrijk."

Van Basten noemt de van Bologna overgenomen middenvelder 'Oranje-materiaal'. "Hij was goed, degelijk, slim. Aan de bal was hij ook comfortabel. Als middenvelder moet je ook rekening houden met wie overblijven als je de bal verliest. Dat soort ideeën heeft hij en dat is goed", besluit de analist.

Schouten in Oranje

Van Basten zou Schouten dus graag in Oranje zien. Vooralsnog kwam de 26-jarige middenvelder één keer in actie namens het Nederlands elftal. Onder Louis van Gaal debuteerde hij tegen Wales in 2022.

De samenstelling van het middenveld van Oranje onder Ronald Koeman is al langere tijd een nadrukkelijk aanwezig discussiepunt. Schouten liet in september tegenover Voetbal International weten graag weer geselecteerd te worden. “Nu er toch veel te doen blijft over de plek naast Frenkie (de Jong, red.), denk ik: had ik maar die kans gekregen, dan had ik nu geweten of ik er pas of niet.