Van Basten benoemt waar PSV in uitblinkt en Feyenoord tekortschiet

Marco van Basten is niet bijster onder de indruk van de voorhoede van Feyenoord. Volgens hem kan de Rotterdamse aanvalslinie niet tippen aan die van PSV. Van Basten ziet het benutten van de kansen als grootste probleem in De Kuip.

"Ze missen gewoon goede aanvallers daar", concludeerde Van Basten maandagavond in Rondo van Ziggo Sport. "Ik vind het spel goed, gedegen. Alleen het afmaken en doelpunten maken... Waar PSV eigenlijk in uitblinkt. Dat mist Feyenoord."

Van Basten werd vervolgens gevraagd naar zijn mening over Santiago Gimenez. "Die raakt geen pepernoot meer", velde de voormalig topspits een hard oordeel over de aanvalsleider van Feyenoord. "Dat kan gebeuren, als spits heb je goede tijden en slechte tijden."

"Dan moet je toch proberen nuttig te blijven en hard te werken. Dat doet hij ook, vroeg of laat komt het terug", blijft Van Basten desondanks vertrouwen houden in de kwaliteiten van Gimenez, die na de winterstop pas een keer scoorde namens de Rotterdammers.

Boulahrouz

Volgens Khalid Boulahrouz is de voorhoede inderdaad het zorgenkindje van Feyenoord, dat donderdag op bezoek gaat bij AS Roma in de Europa League. "Ze zullen efficiënter moeten zijn", luidde het oordeel van de voormalig verdediger die aan het einde van zijn loopbaan kortstondig uitkwam voor Feyenoord.

Boulahrouz vindt met name een speler door de mand vallen in de selectie van trainer Arne Slot. "Als ik kijk naar Minteh, die vind ik niet Feyenoord-waardig. Die loopt altijd te kappen en te draaien en die gasten in de zestien verwachten een bal, maar dan is hij nog bezig met kappen."

"Daarin valt nog wel winst te behalen voor Feyenoord", aldus de oud-speler van de Nederlandse Europa League-deelnemer. De Rotterdammers kwamen vorige week niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Roma en moeten donderdag dus aan de bak in het Stadio Olimpico.

