Van Basten: ‘Als ik langer had gevoetbald, was ik beter geweest dan Ronaldo’

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 15:46 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:17

Als Marco van Basten nog langer had kunnen voetballen op professioneel niveau, dan denkt hij dat hij beter was geweest dan Cristiano Ronaldo. Dat vertelt de voormalig voetballer in de Cor Potcast. Van Basten moest al op 28-jarige leeftijd noodgedwongen een punt achter zijn profcarrière zetten, als gevolg van een slepende enkelblessure.

In de podcast wordt de winnaar van het EK '88 gevraagd of er een hedendaagse voetballer is die met hem te vergelijken is. "Het is heel moeilijk om een precieze vergelijking te vinden", begint Van Basten. "Maar er zijn natuurlijk goede en minder goede spelers die qua type wel lijken. Echt specifiek moet ik aan Lewandowski denken. Hij kan ook wel koppen, passeren en schieten. Eigenlijk alles. Maar het is geen Messi."

Ook bij Ronaldo komt Van Basten qua kwaliteit in de buurt, denkt hij. "Alleen hij is fysiek sterker. Hij is 38 en voetbalt nog. Als ik tot mijn 38ste had kunnen voetballen, had ik het wel willen zien. Dan denk ik dat ik beter had geweest. Zeg ik in alle bescheidenheid, haha." Van Basten stopte dus al toen hij 28 was, nadat zijn carrière voor een groot deel beïnvloed was door verschillende enkelblessures.

Terugkijkend op zijn eigen tijd, waren er veel spelers rondom Van Basten die bepaalde onderdelen beter beheersten dan hij, vertelt de voormalig spits. "Bosman was heel goed met zijn hoofd. Ik kon wel goed koppen, maar hij was daar beter in. En Cruijff en Vanenburg waren beter in passeren. En Koeman, Gullit en Rijkaard schoten harder dan ik. Alleen schoot ik wel zuiver. In bepaalde onderdelen waren mensen beter, alleen was ik een allround spits. Ik kon dus wel schakelen. Als mijn tegenstander heel snel was, dan was ik net even wat technischer. En als hij technisch en tactisch goed was, dan was ik fysiek ook nog wel aanwezig. Dus ik kon op meerdere manieren de tegenstander te slim af.”