Valkanis geeft Ávila en Mikautadze basisplek Ajax; ook Van Axel Dongen speelt

Michael Valkanis heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor het TOTO KNVB Bekerduel met USV Hercules. De (assistent-)trainer van de Amsterdammers kiest ervoor om onder meer Gastón Ávila en Georges Mikautadze een basisplek te geven, terwijl ook debutant Tristan Gooijer en Amourricho van Axel Dongen als basisspeler beginnen. Het duel in Stadion Galgenwaard begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Doelman Diant Ramaj heeft een viermansverdediging voor zich die bestaat uit Gooijer, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Ávila. De middelste linie wordt gevormd door Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor, terwijl Chuba Akpom invulling geeft aan de nummer 10-positie. De flanken worden bestreken door Van Axel Dongen en Carlos Forbs, die Mikautadze van aanvoer moeten voorzien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Voor Hercules is het duel hoe dan ook historisch. De kans op een stunt lijkt minimaal, maar spelen tegen Ajax in Stadion Galgenwaard is een ervaring die de spelers van Hercules hoe dan ook niet afgepakt kan worden. “Maar je hebt altijd geloof”, vertelt middenvelder Chris van Hussen tegenover RTV Utrecht. “Er zijn de laatste jaren genoeg stunts geweest. Als je lang in de wedstrijd blijft, zij zijn ook van vlees en bloed. Je moet je ergens aan vasthouden."

Van Hussen schat de kans op het bereiken van de volgende ronde vijf procent, drie procent meer dan doelman Pepijn Vonk. Van Hussen zegt al heel lang te hebben uitgekeken naar het duel. “Je merkt dat iedereen binnen de club ermee bezig is, met de kaartverkoop en alles. Ik denk dat het wel meespeelt. Dat ik dit op mijn 31ste nog mag meemaken, en dan ook nog tegen Ajax. Toen de loting was kreeg ik echt kippenvel. In de Galgenwaard tegen Ajax, als je geen prof bent geworden is dat het mooiste dat er is."

Ajax zal de winterstop hoe dan ook met een vrij zuur gevoel ingaan. Verwacht wordt dat er kinderlijk eenvoudig wordt afgerekend met Hercules, waardoor het gelijkspel tegen PEC Zwolle afgelopen weekend (2-2), na een 2-0 voorsprong, nog wel even zal doorwerken. Zeker gezien het feit dat FC Twente en AZ, de concurrenten om de derde en vierde plaats, ook punten lieten liggen en Ajax zichzelf dus in zijn voet schoot.

Trainer John van ‘t Schip is nog altijd afwezig wegens de bruiloft van zijn zoon in Australië, waardoor Valkanis andermaal als hoofdverantwoordelijke voor de groep staat. Het is voor Ajax zijn eerste bekerwedstrijd van het seizoen. De Amsterdammers waren eerder uitgeloot voor de eerste ronde van het bekertoernooi, net als de andere Europese deelnemers dit seizoen: Feyenoord, PSV, AZ en FC Twente.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Avila; Hlynsson, Akpom, Taylor; Van Axel Dongen, Mikautadze, Forbs

Welke club bereikt de volgende ronde? USV Hercules Ajax Stem Welke club bereikt de volgende ronde? USV Hercules 44% Ajax 56% Totaal aantal stemmen: 264 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties