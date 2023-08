Valentijn geniet van debuut: ‘Zó snel, hij wordt met een katapult weggeschoten’

Maandag, 7 augustus 2023 om 20:17 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen is erg onder de indruk van het spel dat Noa Lang in de Johan Cruijff Schaal op de mat legde. Afgelopen vrijdag maakte de vleugelspits van PSV het enige doelpunt in de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord (0-1), en hij viel volgens de journalist vooral op vanwege zijn snelheid. “Hij is zó snel dat het lijkt alsof hij met een katapult weggeschoten wordt”, aldus Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

“Er gaat echt continu dreiging uit van Noa Lang”, concludeert Driessen enkele dagen na het duel tussen Feyenoord en PSV. “Het is gewoon geweldig om te zien. Op een gegeven moment werd de bal uitgeschoten vanwege een blessurebehandeling, en toen stond hij bij het publiek dat hem voor van alles en nog wat uitschold. Daar moest hij gewoon om lachen, terwijl hij een balletje hoog hield met zijn hoofd. Daar gaan we echt nog veel plezier van beleven, maar ook van zijn voetbalkwaliteiten.”

“Het gaat zo snel, het is alsof hij uit een katapult geschoten wordt. Als hij eenmaal op stoom is, dan is hij niet meer bij te houden”, besluit Driessen, die bijval krijgt van collega Mike Verweij. “Van de druk die op zich schouders zou moeten liggen als opvolger van Xavi Simons heeft hij totaal geen last. In zijn tijd bij Ajax zei hij tegen mij: ‘Mike, waarom zou ik druk voelen? Ik kan maar één ding goed, en dat is voetballen. Dus dat ga ik doen.’ Als je er zo instaat, dan ken je misschien inderdaad geen zenuwen.”

“Hoe hij na afloop van de Johan Cruijff Schaal omging met die mensen met een beperking...”, vervolgt Verweij. “Want iedereen heeft een mening over Noa Lang en die mening roept hij ook wel over zich af, omdat hij maling aan de hele wereld heeft. Daardoor krijg je hele vervelende reacties af en toe. Maar als je zie hoe hij met die mensen omgaat... echt geen kwaad woord over Noa Lang.”