Na het incidentje tussen Wout Weghorst en Jurriën Timber op de training van het Nederlands elftal zondag heeft ook Jan Paul van Hecke zich gemengd in die discussie. Valentijn Driessen onthult in de podcast Kick-off van De Telegraaf wat de verdediger van Brighton & Hove Albion zei tegen Weghorst.

"Het hoort er wel bij", is de chef voetbal van de Amsterdamse ochtendkrant van mening over het voorval bij Oranje. "Wat ik het mooie eraan vond..."

"Het ging om de broertjes Timber (Jurriën en Quinten, red.)", haalt Driessen aan. "Dat zijn natuurlijk van die horzels. Daar word je natuurlijk doodziek van, want ook op een training die niks voorstelt gaan zij gewoon vol gas geven."

De journalist beschrijft hoe het incident zich ontwikkelde na het tikje dat Timber uitdeelde op de voet van Weghorst. "Weghorst lag daar en Van Hecke zegt 'Sta op man, stel je niet aan.'"

"Jan Paul van Hecke", vervolgt Driessen zijn verhaal, "nul interlands, Zeeuwse jongen, (speelt bij, red.) Brighton, nog niks gewonnen...", is hij verbaasd over het gegeven dat de centrumverdediger zich zo uitliet tegen Weghorst.

Uiteindelijk moest Ronald Koeman er aan te pas komen om de ruziënde spelers uit elkaar te halen. Een dag later liet de bondscoach op een persconferentie weten niet geschrokken te zijn van de woordenwisseling.

"Dit gebeurt overal, je moet het niet overdrijven", aldus Koeman. "En misschien is het wel goed om te zeggen dat Weghorst niet eerder van de training is weggegaan. We waren klaar, maar normaal blijft hij wel staan om nog wat af te werken. Dat deed hij niet omdat hij geïrriteerd was, en dat mag."

Eenmaal terug in het spelershotel kwam Weghorst naar Koeman toe. "Hij had het zelf ook wel door. Dan praat je over hoe zoiets tot stand kwam en iedereen beseft dat dat anders had gekund."