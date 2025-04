Valentijn Driessen pakt Feyenoorder hard aan op persconferentie: 'Je bent vervelend'

Feyenoord rekende zaterdag knap af met AZ (0-1), maar niet alle acties van de Rotterdammers kunnen rekenen op de goedkeuring van Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf vloog er na afloop met gestrekt been in op de persconferentie.

Naast hoofdcoach Robin van Persie schoof ook Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther aan voor het persmoment. Feyenoord zag in de slotfase van de wedstrijd een doelpunt van Julián Carranza afgekeurd worden wegens een vermeende overtreding op Bruno Martins Indi.

Wellenreuther vindt die beslissing van scheidsrechter Jeroen Manschot onbegrijpelijk. "Ja, ik heb het kort teruggezien, maar ik zag het op het veld al", aldus de Duitser. "Hij duwde een klein beetje, maar nauwelijks. Dat is nooit een overtreding."

"Als je ziet hoe de scheidsrechter de hele wedstrijd heeft gefloten... Hij liet naar mijn mening veel gaan. Hij miste heel veel overtredingen en ook gele kaarten. In dat licht bezien vond ik dit geen overtreding. De VAR zou ook niet mogen corrigeren, want het is geen duidelijke fout van de scheidsrechter, naar mijn mening."

Valentijn Driessen heeft zich gestoord aan het gedrag van Wellenreuther in het doel van Feyenoord. "Jij kan vervelend zijn in de goal, ook voor de tegenstanders, hè?", zegt de journalist. Wellenreuther reageert schouderophalend, waarna Driessen aanvult: "Waar komt dat vandaan?"

Driessen geeft enkele voorbeelden: "Duwen, trekken, opstootjes..." Wellenreuther legt uit: "Ik wil gewoon snel spelen. Als iemand in de weg gaat staan, dan wil ik daar vanaf. Ik wil het tempo erin houden. Anders blijf ik hangen in de situatie. Dat is wat ik probeer."

"Twee of drie keer ging dat ook goed", zegt Wellenreuther. "We scoorden daar bijna uit. Ik speel gewoon mijn eigen spel. Als iemand me probeert te blokkeren, dan zoek ik een oplossing."