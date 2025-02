Valentijn Driessen over Feyenoord-speler: 'Hij is geen schim meer van de speler die we tegen Man City zagen'

Valentijn Driessen ziet dat Anis Hadj Moussa in een vormdip verkeert. Volgens de journalist van De Telegraaf is de aanvaller van Feyenoord ‘geen schim meer’ van de speler die hij was in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City (3-3).

Feyenoord leed zaterdagavond tegen NAC Breda (0-0) opnieuw puntenverlies. “Het gaat bij Feyenoord nu natuurlijk niet zoals het zou moeten gaan, want anders had de trainer er ook nog wel gezeten”, begint Driessen in een video-item van De Telegraaf.

“En er zijn ook veel blessuregevallen. Bij een avondje NAC is het heel moeilijk als je meegaat in het spel van NAC, dat vechtvoetbal dat we ook zaterdagavond weer zagen. Dan wordt het moeilijk als je niet in vorm bent.”

“En het blijkt dat Feyenoord niet in vorm is, want ze konden niet onder de druk uitspelen. En ik vond dat ze nog van geluk mochten spreken met een 0-0. Dit had zomaar de volgende domper kunnen zijn voor Feyenoord.”

Komende week gaat Feyenoord naar Milaan, voor de return in de tussenronde van de Champions League tegen AC Milan. De Rotterdammers verdedigen daar een 1-0 voorsprong. Mede door het ontbreken van Quinten Timber en Hwang In-beom denkt Driessen dat Feyenoord het lastig zal krijgen.

“En voorin loopt het ook nog niet echt. Ueda heeft zich niet echt laten zien bij Feyenoord dit seizoen. En Carranza komt ook veel tekort, zie je in Breda.”

“Dan ligt het aan Hadj Moussa en Paixão. Paixão doet het wel, maar Hadj Moussa is ook geen schim meer van de speler die we uit bij Manchester City hebben gezien”, besluit Driessen.