Valentijn Driessen over enkelvoudig international Nederlands elftal: 'Hij is beter dan Matthijs de Ligt. Honderd procent'

Valentijn Driessen is onder de indruk van Jan Paul van Hecke. De 24-jarige verdediger speelde afgelopen weekend met zijn club Brighton & Hove Albion tegen Liverpool, en ging nipt onderuit: 2-1. Volgens Driessen speelde Van Hecke een uitstekende wedstrijd.

Het Liverpool van Arne Slot had het zaterdag in eigen huis behoorlijk lastig met Brighton. Ferdi Kadioglu zette de bezoekers na een kwartier op voorsprong, en pas na de zeventigste minuut keerde Liverpool de wedstrijd om door goals van Cody Gakpo en Mohamed Salah.

“Liverpool werd de eerste helft echt weggespeeld”, blikt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf terug. “Brighton speelde echt geweldig. Die Van Hecke… Als je die in de opbouw ziet, hoe rustig hij blijft… Hij deed bijna alles goed.”

Op de vraag van presentator Pim Sedee of Driessen vindt dat Van Hecke beter is dan Matthijs de Ligt, hoeft hij niet lang na te denken. “Ja, honderd procent. Aan de bal sowieso.”

“En qua verdedigen: hij heeft geen overtredingen nodig, hij doet geen hele domme dingen”, gaat Driessen verder. “Matthijs de Ligt vond ik gisteren tegen Chelsea ook weer een stuk beter dan in de wedstrijden daarvoor, maar hij maakte vlak voor tijd wel nog een enorme uitglijder. Letterlijk. Hij gleed uit, waardoor Chelsea bijna op 1-2 kwam. Maar voor de rest hield hij zich aardig staande. Maar Van Hecke beviel me heel goed, ja.”

Van Hecke speelt sinds 2020 al bij Brighton, maar werd in de tussentijd wel verhuurd aan sc Heerenveen en Blackburn Rovers. Inmiddels is de geboren Zeeuw al een tijdje een vaste waarde bij Brighton.

Dat is ook bij bondscoach Ronald Koeman niet onopgemerkt gebleven. Van Hecke werd in september geselecteerd voor het Nederlands elftal, en maakte in het Nations League-duel met Duitsland (2-2) zijn debuut. Bij die ene interland is het tot dusver ook gebleven.