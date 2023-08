Valentijn Driessen onder de indruk: ‘Hij kan een plaats in Oranje afdwingen’

Maandag, 7 augustus 2023 om 06:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:35

PSV won de Johan Cruijff Schaal afgelopen vrijdag volledig verdiend ten koste van Feyenoord (0-1), zo stelt Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf prijst Peter Bosz, die zijn spelers in een uiterst kort tijdsbestek heeft weten te overtuigen van de ingeslagen weg en noemt ‘grote veldheer’ Joey Veerman als voorbeeld.

Waar het bij Ajax zo’n tweeënhalve maand kostte voordat de spelers de ideeën van Bosz oppikten, had de oefenmeester bij PSV slechts vijf weken nodig. “Knap is hoe de trainer Joey Veerman ervan heeft overtuigd dat hij in een meer verdedigende rol van grotere betekenis is voor het elftal dan in een offensieve rol”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. “Feyenoord joeg hem met één man op, met twee man en soms zelfs met drie man. Altijd voetbalde de Volendammer zich heel eenvoudig onder de druk uit. Waarmee hij de angel haalde uit het spel van de landskampioen.”

Volgens Driessen maakte de ploeg van Arne Slot vorig seizoen geen enkele keer zo’n onbeholpen indruk bij het intensief druk zetten als vrijdag tegen PSV. Waar Veerman onder trainer Ruud van Nistelrooij op een dood spoor zat, zag de columnist hem in De Kuip als een ‘grote veldheer’ heersen. “Iedere PSV-aanval begon bij Veerman. Maar soms was hij het tussenstation naar de aanval en af en toe dook hij op rond Feyenoords strafschopgebied. In de offensieve speelstijl van Bosz krijgt Veerman die vrijheid. Dan is het spelen als defensieve middenvelder in het systeem van Van Nistelrooij totaal iets anders dan in de visie van Bosz.”

Begin dit kalenderjaar behoorde een overgang naar de Turkse topclub Besiktas nog tot de mogelijkheden voor Veerman. Driessen vindt het niet vreemd dat er van een transferwens momenteel geen sprake meer is. “Sterker, Veerman is ervan overtuigd dat hij in deze nieuwe rol bij PSV een basisplaats kan veroveren bij het Nederlands elftal. Geen gekke gedachte. Tegen Italië voor de Nations League liet hij als invaller al een prima indruk achter bij bondscoach Ronald Koeman", aldus Driessen.