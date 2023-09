Vader van international berichtte Öztürk: ‘Heeft u iets tegen mijn zoon?’

Dinsdag, 12 september 2023 om 10:33 • Wessel Antes

Frank de Ligt, de vader van Bayern München-verdediger Matthijs de Ligt, heeft contact gezocht met Süleyman Öztürk. Dat onthult de journalist van Voetbal International in VI Uncensored. De Ligt senior stuurde Öztürk een lang bericht met als hamvraag of hij iets tegen zijn zoon heeft. De journalist stelt dat dat niet het geval is en legt de situatie tot in de puntjes uit.

Al lachend brengt presentator Matthijs Vegter het bericht van De Ligt senior ter sprake, waarna Öztürk zijn verhaal doet. “Ik heb hem nog niet kunnen beantwoorden, want ik was erg druk afgelopen weekend. Maar de vader van Matthijs de Ligt heeft mij een bericht gestuurd, met de belangrijkste vraag: ‘Heeft u iets tegen mijn zoon?’ Dat was de vraag van de vader van Matthijs de Ligt aan mij.” Vervolgens gaat Öztürk dieper in op waar het De Ligt senior om draait.

“Ik heb afgelopen week een VI Pro artikel geschreven vanuit de ogen van Thomas Tuchel, waarin ik behandelde waarom Matthijs de Ligt een wisselspeler is bij Bayern München”, aldus Öztürk. “In het afgelopen seizoen heb ik het hier aan tafel ook een aantal keer over Matthijs de Ligt gehad, omdat ik dingen zag die mij niet bevielen. Ik zag dat de tegenstander zich aanpaste aan de manier van opbouwen van Bayern München. Dan vinden zij hem dus onzeker in de opbouw, ze zien dat hij keuzes maakt die makkelijk te verdedigen zijn en waar je makkelijk druk op kunt krijgen. Dat is het enige wat ik heb gezegd.”

Öztürk stelt niets tegen De Ligt te hebben. “Natuurlijk heeft Matthijs de Ligt verantwoordelijkheidsgevoel, zoals zijn vader zegt. Hij is heel goed in het neerzetten van een defensie en heeft leiderschapskwaliteiten, dat klopt allemaal. Hij kan heel goed een spits uitschakelen, maar tegen Ierland krijgt hij een kans en na afloop kan je toch weer de conclusie trekken dat hij aan de rechterkant in een driemansdefensie aan de bal niet levert. Hij schiet hem direct in de voeten van een Ier. Daar begint het al, dat is het begin van zo’n openingsfase misschien wel.” Öztürk stelt dat De Ligt vervolgens een prima tweede helft speelde en trekt een conclusie. “Ik heb helemaal niets tegen Matthijs de Ligt. Sterker nog: ik vind het een prima gozer.”