Vader Noa Lang richt zich dag na verschijnen veelbesproken filmpje tot supporters Feyenoord

De vader van Noa Lang, Jeffrey Lang, kwam maandag in het nieuws door een filmpje dat door Dumpert was geplaatst. Op de bewuste beelden was te zien dat Lang senior, als scheidsrechter actief bij amateurclub Alexandria'66, onderuit ging nadat hij een harde klap kreeg van een boze toeschouwer.

Jeffrey Lang probeert de rust te bewaren en maant de toegesnelde man om weg te gaan. De gefrustreerde bezoeker van een jeugdduel van de Rotterdamse amateurclub luistert daar niet naar en haalt hard uit richting de vader van de aanvaller van PSV, die enige tijd op de grond blijft liggen. Hij wordt uiteindelijk naar boven getrokken door enkele omstanders.

Lang senior komt dinsdag via de Instagram-pagina van zijn sportschool met een reactie op het opvallende voorval. ''Maak je niet druk om mij, mensen. Het is een oud filmpje. Prima'', aldus de fitnesscentrumhouder, die met bokshandschoenen aan en enigszins opgewonden in de camera kijkt. ''Maar die Feyenoorders vonden het nodig om te posten, omdat ze op hun kloten hebben gehad.''

Jeffrey Lang verwijst daarmee naar de topper in De Kuip van zondag. Feyenoord stond razendsnel met 2-0 voor, maar verloor uiteindelijk met 2-3. Zoonlief Noa Lang was met twee treffers, met de winnende goal in de 99ste minuut, de grote held van PSV.

Het bestuur van Alexandria'66 reageerde maandag met afschuw op het filmpje dat maandag plotseling opdook op internet. ''Een buitengewoon ernstig incident'', betreurt bestuurslid Rob de Vries de mishandeling die plaatsvond tijdens een jeugdtoernooi op Sportpark Oosterflank.

Het bestuur van de Rotterdamse amateurclub wilde maandag verder weinig kwijt over het incident. Wel benadrukt de clubleiding dat het voorval 'weken geleden' heeft plaatsgevonden en dat de dader geen lid is van Alexandria'66. ''Wij hebben het incident gemeld bij het bestuur van de vereniging van de dader.''

Het bestuur van de Rotterdammers komt dinsdag met een uitgebreidere verklaring op de proppen. ''De beelden zijn schokkend'', treurt bestuurslid De Vries. ''Wij hechten eraan met klem te delen, dat ons bestuur tot aan het verschijnen van de beelden wist dat zich een incident had voorgedaan. Wij zijn niet op de hoogte gesteld van de details. Dat sprake is van een buitengewoon ernstig incident, wordt nu door de beelden bevestigd.''

De dader zou lid zijn van amateurclub DCV uit Krimpen aan den IJssel. Dit is inmiddels bevestigd door het bestuur middels een statement op de clubsite. DCV benadrukt dat de beelden pas op 12 mei voor het eerst zijn opgemerkt.

''Direct na kennisneming van het incident heeft het bestuur een gesprek gehad met betrokkene. Hierin is door ons het incident sterk verworpen (zonder de beelden te zien) en is de betrokkene medegedeeld dat hij niet meer welkom is bij DCV'', zo valt te lezen in de verklaring van de DCV-leiding. Beide clubs onthouden zich verder van commentaar.