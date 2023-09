Václav Cerny maakt belangrijke goal namens Tsjechië in EK-kwalificatie

Donderdag, 7 september 2023 om 22:45 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:45

Václav Cerny heeft donderdagavond een belangrijk doelpunt gemaakt namens Tsjechië. De ex-speler van Ajax, FC Utrecht en FC Twente zette in het EK-kwalificatieduel tegen Albanië de 1-0 op het bord. Door de gelijkmaker van Nedim Bajrami leverde de goal van Cerny zijn land niet de drie punten op, maar de Tsjechen gaan nog steeds aan de leiding in groep E. Albanië volgt op de tweede plek.

Bijzonderheden

De wedstrijd tussen Tsjechië en Albanië was een belangrijke in de strijd om EK-kwalificatie, daar de twee landen beiden bovenin meedoen in groep E. Cerny begon aan de aftrap, samen met bekende namens als Tomás Soucek en Vladimír Coufal (beiden West Ham United). Zo'n tien minuten na rust was het de voormalig Ajacied Cerny die de score opende, nadat Soucek hem oog in oog met doelman Etrit Berisha zette: 1-0. De Albanen kwamen al snel langszij door een afstandsschot van Bajrami. De middenvelder van Sassuolo legde van zo'n twintig meter aan en verschalkte keeper Jirí Pavlenka op prachtige wijze: 1-1.

?? | Goal! | Václav Cerný | ???? Czech Republic 1-0 Albania ???? pic.twitter.com/x2788fO8IY — OuiSports (@OuiSports) September 7, 2023

Tsjechië - Albanië 1-1

56' 1-0 Václav Cerny (assist: Tomás Soucek)

66' 1-1 Nedim Bajrami (assist: Jasir Asani)