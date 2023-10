Václav Cerný zorgt met eerste treffer voor uitschakeling bekerhouder RB Leipzig

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 19:57 • Jonathan van Haaster

Václav Cerný was dinsdagavond goud waard voor VfL Wolfsburg. De Tsjech maakte met zijn eerste treffer voor die Wölfe gelijk ook het enige doelpunt in de bekerwedstrijd tegen RB Leipzig: 1-0. Zodoende komt er een einde aan de bekerdominantie van die Roten Bullen, die de DFB-Pokal de laatste twee seizoenen omhoog tilden. Wolfsburg plaatst zich voor de achtste finales.

Wolfsburg trad aan met Cerný in de basis, terwijl trainer Niko Kovac ook PSV-target Aster Vranckx liet starten. Spits Jonas Wind kreeg rust, waardoor Tiago Tomás het in de punt van de aanval mocht laten zien. In totaal voerde Kovac liefst acht wijzigingen door in zijn opstelling. Leipzig trad aan met een sterke basisopstelling. Zo liet trainer Marco Rose onder meer Xavi Simons, Timo Werner, Xaver Schlager en Loïs Openda starten.

Beide ploegen lieten in de openingsfase zien aanvallende intenties te hebben. Zo losten Tomás en Benjamin Henrichs schoten, zonder het gewenste resultaat voor de Portugees en de Duitser. Tomás hoefde echter niet lang te treuren, daar hij na een klein kwartier verantwoordelijk was voor de assist op Cerný. De Tsjech kroop achter de laatste linie van Leipzig, legde de bal goed voor zijn linker en schoot onberispelijk raak. De manier van juichen verraadde dat er een kleine Cerný in aantocht is: 1-0.

Oud-FC Twente speler Václav Cerný zet zijn ploeg op een 1-0 voorsprong en viert daarbij ook nog ander mooi nieuws dat er aan komt ?????#ZiggoSport #DFBPokal pic.twitter.com/cB6p9fpgwW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 31, 2023

Vijf minuten na de openingstreffer kwam Leipzig dicht bij de gelijkmaker en opnieuw kwam de kans op naam van Henrichs. De verdediger schoot in kansrijke positie over. De eerste helft stond niet bol van de kansen, al dacht Cerný even zijn tweede van de avond aan te tekenen. De voormalig steraanvaller van FC Twente vond Péter Gulácsi echter op zijn pad.

Leipzig had nog een helft om uitschakeling te voorkomen en kwam al snel bijna op gelijke hoogte. David Raum zag zijn knal echter op de paal belanden. Ook Werner kwam dichtbij, maar de voormalig spits van onder meer Chelsea schoot in kansrijke positie naast. Na een klein uur spelen kwam Leipzig verder in de problemen, nadat Yussuf Poulsen zijn tweede gele kaart ontving voor een onhandige tackle.

Ondanks de ondertalsituatie kreeg Leipzig twintig minuten voor tijd een reuzenkans. Raum schilderde een vrije trap richting de tweede paal, waar Openda in alle vrijheid een schietkans kreeg. De Belg schoot echter wild over. Wolfsburg beperkte zich tot verdedigen.

In de absolute slotfase kwam Leipzig nog regelmatig dicht bij het doel van Wolfsburg-goalie Pavao Pervan. Het ontbrak de bezoekers echter aan het benodigde geluk, terwijl zij ook niet hun beste spel op de mat legden. Een late ontsnapping zat er niet meer in, waardoor er dit jaar hoe dan ook een nieuwe bekerwinnaar zal komen.