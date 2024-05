Unnerstall mist bloedstollende ontknoping wegens heuglijke privé-omstandigheden

In de strijd om de cruciale derde plek in de Eredivisie, moet FC Twente zondagmiddag zien te winnen van PEC Zwolle. De Tukkers moeten dat doen zonder Lars Unnerstall. De doelman is vanwege de geboorte van zijn tweede kind er niet bij, zo bericht De Telegraaf.

Het verhaal is bekend: FC Twente en AZ draaien een vrijwel identiek seizoen. FC Twente heeft 66 punten en een doelsaldo van +32. Dat doelsaldo is opgebouwd uit 67 goals voor, en 35 goals tegen.

AZ heeft 64 punten, twee minder dus, en een doelsaldo van +31. AZ scoorde er ook 67, en kreeg er eentje meer tegen dan de Enschedeërs, 36 dus. Omdat ook het onderlinge resultaat gelijk is, kan het zelfs zo zijn dat de competitiegenoten een beslissingswedstrijd moeten spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dat scenario voltrekt zich als FC Twente in Zwolle met 1-1 gelijkspeelt, en AZ met 1-0 zegeviert over FC Utrecht. Zo zullen in Enschede en in Alkmaar de messen geslepen zijn.

Aan de kant van de Twentenaren vervangt Przemyslaw Tyton de afwezige Unnerstall. Achterin vormen Youri Regeer, Mees Hilgers, Robin Pröpper en Gijs Smal de weinig verrassende defensie.

Michal Sadilek en Mathias Kjølo vormen het blok op het middenveld, waar Sem Steijn als meest vooruitgeschoven pion zijn doelpuntentotaal van 17 zal proberen op te krikken. Voorin krijgt Mitchell van Bergen de voorkeur boven Michel Vlap. Ricky van Wolfswinkel en Daan Rots completeren de voorhoede.

Maarten Martens heeft in zijn opstelling geen verrassingen in huis. Dat betekent dat Vangelis Pavlidis gewoon de kans krijgt om beslag te leggen op de topscorerstitel.

Opstelling FC Twente: Tyton; Regeer, Hilgers, Pröpper, Smal; Kjølo, Steijn, Sadilek; Rots, Van Wolfswinkel, Van Bergen

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Penetra, Bazoer, M. De Wit; Clasie, D. De Wit, Mijnans; Sadiq, Pavlidis, Van Bommel

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties