Ultieme lofzang: ‘Er zijn weinig spelers met dit talent van Joey Veerman’

Dinsdag, 21 november 2023 om 08:20 • Wessel Antes • Laatste update: 08:27

Süleyman Öztürk is groot fan van PSV-middenvelder Joey Veerman, zo laat hij blijken in VI Uncensored. De journalist van Voetbal International stelt dat de vijfvoudig international van het Nederlands elftal tot de beste passers van de wereld hoort. Öztürk zag Veerman sterk invallen bij Oranje tegen Ierland (1-0 winst), terwijl het spel van basisklant Jerdy Schouten hem juist minder kon bekoren.

Waar Wout Weghorst de afgelopen dagen veel kritiek kreeg op zijn interview na afloop van de zege op Ierland, snapt Öztürk goed dat Veerman ook af en toe van zich af bijt. “Over hem wordt ook veel gezegd en ik snap wel dat Joey Veerman op een gegeven moment denkt: jezus, pleur op met die kutvragen.”

Öztürk heeft Veerman als speler hoog zitten. “Joey Veerman is stiekem een hele goede voetballer. Dat vind ik al een aantal jaren, maar de statistieken die je nu ziet... Dan gaat het weer om data, maar hij valt in en geeft direct twee passes waarvan ik denk: dit is wel even een ander niveau dan Jerdy Schouten.”

De journalist benadrukt dat Veerman en Schouten andere types zijn, maar denkt toch dat eerstgenoemde meer invloed kan hebben in Oranje. “Je hebt Frenkie de Jong, dat is topvoetbal en daarna heb je een tijd niets. Maar als Frenkie de Jong niet meedoet is Joey Veerman wel iemand die iets kan veroorzaken met passes die je niet ziet aankomen. Dat zag je tegen Ierland in de tweede helft ook toen hij inviel”, aldus Öztürk.

Passing

Öztürk ziet op de mondiale velden weinig betere passers dan Veerman. “Dat is echt een ongelooflijke kwaliteit. Veerman is een van de beste passers ter wereld, vind ik persoonlijk. Je hebt Enzo Fernández (Chelsea, red.), maar de Volendamse versie van hem is Joey Veerman.” Veerman is overigens geboren in Purmerend, maar groeide op in Volendam. Bij de plaatselijke FC brak hij door als profvoetballer.

Collega-journalist Matthijs Vegter haakt ook in op de uitzonderlijke kwaliteit van Veerman. “Het was natuurlijk niet voor niets dat Arne Slot één speler per se wilde hebben bij Feyenoord. Dat was Joey Veerman. Die heeft hij uiteindelijk niet gekregen, maar dat was dé speler die hij bij Feyenoord wilde zien.”

Vervolgens gaat Öztürk verder met zijn lofzang. “Joey Veerman heeft één talent en als je dat talent uitvergroot, dan zijn er in de wereld weinig spelers die dat in zich hebben. Als deze jongen ook nog eens consistent wordt zonder bal...” Door zijn uitstekende passing gaf Veerman dit seizoen al tien assists voor PSV.