Uitverkoop bij Bayern: naast Mané mag veelvoudig Duits international vertrekken

Donderdag, 4 mei 2023 om 16:32 • Wessel Antes

Bayern München wil komende zomer afscheid nemen van een aantal gerenommeerde namen. Nadat BILD donderdagochtend al bekendmaakte dat der Rekordmeister en Sadio Mané al na een seizoen uit elkaar gaan, meldt Kicker dat Thomas Tuchel ook van plan is om Serge Gnabry de deur te wijzen. Bayern wil ruimte maken in het transfer- en salarisbudget, aangezien de Duitse koploper van plan is een grote naam voor de spitspositie aan te trekken.

De mogelijk snelle uittocht van Mané komt niet als een verrassing. De 31-jarige Senegalees kent tot dusver een ongelukkig dienstverband in München. Mané, die in Liverpool nog zeer succesvol was, kampte begin dit seizoen met een kuitbeenkwetsuur waardoor hij het WK moest missen. Vorige maand gaf de buitenspeler Bayern-teamgenoot Leroy Sané een klap, wat hem op een recordboete van 350.000 euro en een disciplinaire schorsing kwam te staan. In 35 wedstrijden voor Bayern was Mané tot nog toe goed voor twaalf doelpunten en vijf assists.

Waar Mané vastligt tot medio 2025, beschikt Gnabry over een contract tot juni 2026. Tuchel is volgens Kicker erg ontevreden over de 27-jarige buitenspeler, die door zijn contractverlenging afgelopen zomer een ‘royaal’ salaris ontvangt. Gnabry kon in januari nog rekenen op hevige kritiek, toen hij besloot een bezoekje te brengen aan de Fashion Week in Parijs. De 41-voudig international van Duitsland is enkel bereid te vertrekken bij Bayern indien zijn nieuwe werkgever hem hetzelfde salaris toedient.

Gnabry staat sinds 2017 onder contract bij Bayern, dat hem voor acht miljoen euro overnam van Werder Bremen. Volgens Transfermarkt is de rechtspoot inmiddels 55 miljoen euro waard. De marktwaarde van Mané is nog altijd 45 miljoen euro volgens de Duitse website. Gnabry was dit seizoen in 43 officiële wedstrijden goed voor dertien doelpunten en elf assists. Naar verluidt houdt onder meer Real Madrid zijn situatie goed in de gaten.