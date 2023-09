Uitvallen van Lang smet op overtuigende zege PSV; Lozano maakt rentree

Zaterdag, 16 september 2023 om 22:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:11

PSV heeft zaterdagavond een overtuigende zege in de Eredivisie geboekt. De ploeg van Peter Bosz had geen kind aan NEC, dat Jasper Cillessen mocht bedanken dat de score niet hoger uitviel. Luuk de Jong (2x), Noa Lang en Ricardo Pepi zorgden voor de Eindhovense treffers: 4-0. Hirving Lozano maakte als invaller zijn rentree in dienst van PSV. Het uitvallen van Noa Lang, met ogenschijnlijk een hamstringblessure, was uiteindelijk een smet op de zege.

PSV begon het duel met één debutant. Armel Bella-Kotchap startte in plaats van Olivier Boscagli in het hart van de verdediging, terwijl de van Napoli overgekomen Hirving Lozano nog genoegen moest nemen met een plek op de bank. Daardoor werd de voorhoede van de Eindhovenaren ‘gewoon’ nog gevormd door Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Noa Lang. NEC moest het doen zonder centrale verdedigers Bram Nuytinck en Philippe Sandler. Laatstgenoemde maakte twee weken geleden tegen Sparta Rotterdam (1-1) zijn rentree na maandenlang blessureleed, maar hield een reactie over aan dat duel. Lasse Schöne keerde juist terug in de basis, terwijl Bas Dost opnieuw op de bank begon.

???? El Chucky is ?????????? in het Philips Stadion! ??? — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2023

De Eindhovenaren waren heer en meester in de eerste helft, en namen het NEC-doel geregeld onder vuur. André Ramalho, Ismael Saibari, Bakayoko en Lang stuitten echter allemaal op de goed keepende Jasper Cillessen, een inzet van Saibari werd voor de lijn weggewerkt door Calvin Verdonk en na een scrimmage raakte PSV de paal. In de 37ste minuut opende de thuisploeg dan eindelijk de score via De Jong, die raak kon koppen uit een hoekschop: 1-0. De ban was gebroken, en een minuut later stond het zelfs 2-0, nadat Dirk Proper de bal verloor op het middenveld, Joey Veerman Lang wegstuurde en laatstgenoemde met een wippertje scoorde.

PSV maakte direct na rust al een eind aan de illusies van NEC om nog terug in de wedstrijd te komen. Bart van Rooij bewees de bezoekers een slechte dienst door in het zestienmetergebied een onhandige sliding op Lang te maken. Scheidsrechter Joey Kooij kon niet anders dan de bal op de penaltystip leggen, waarna De Jong Cillessen vanaf elf meter de verkeerde hoek instuurde: 3-0. Lang bleef luttele minuten later geblesseerd op het veld zitten en greep opzichtig naar de achterkant van het bovenbeen.

Een hamstringblessure zou slecht nieuws betekenen voor de sterspeler van PSV, zeker met het oog op de start van de groepsfase van de Champions League, woensdag op bezoek bij Arsenal. Lang werd na 56 minuten spelen gewisseld voor Hirving Lozano, die zo na vier jaar afwezigheid zijn rentree voor PSV kon maken. De Mexicaan viel verre van overtuigend in, maar had in de slotfase tóch zijn zijn doelpunt mee kunnen pikken, ware het niet dat een andere invaller, Pepi, een penalty mocht nemen na een handsbal van de Nijmegenaren. Vanaf elf meter bleef de Amerikaan koel: 4-0. Kodai Sano dacht in blessuretijd nog een eretreffer te maken, maar door zijn doelpunt ging een streep wegens buitenspel.