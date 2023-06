Uitstekende cijfers Ruben van Bommel vallen Koeman op: ‘Hij heeft het bewezen’

Donderdag, 1 juni 2023 om 14:35 • Bart DHanis • Laatste update: 14:45

Ruben van Bommel heeft indruk gemaakt bij de bondscoach van het Nederlands elftal. De buitenspeler van MVV werd op het kampioensdiner van de Keuken Kampioen Divisie verkozen tot Talent van het Jaar en mocht het schild in ontvangst nemen uit handen van Ronald Koeman. Voetbalzone-verslaggever Labib Bitchou was aanwezig bij het diner en vroeg de bondscoach of Van Bommel niet stiekem in de gaten wordt gehouden door de trainer van Oranje.