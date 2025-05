'Erik ten Hag denkt aan Antony en wil nog een voormalig pupil naar Bayer Leverkusen halen'

Antony wordt intern besproken bij Bayer Leverkusen, zo weet het Duitse Kicker te melden. Volgens het grootste sportmagazine van Duitsland is het ‘logisch’ dat Antony in beeld is bij Bayer Leverkusen, vanwege zijn verleden met de kersverse trainer Erik ten Hag.



Antony en Ten Hag werkten tussen 2020 en 2022 samen bij Ajax. Toen Ten Hag naar Manchester United vertrok, wist hij de directie van the Red Devils te overtuigen om honderd miljoen euro naar Amsterdam over te maken voor Antony.



In Engeland kwam de Braziliaan echter niet uit de verf. Manchester United besloot hem daarom afgelopen half jaar te verhuren aan Real Betis. In Sevilla leefde de linkspoot helemaal op. In 26 duels kwam hij tot 9 doelpunten en 5 assists.



Manchester United hoeft de 25-jarige buitenspeler echter niet terug en hoopt hem in de zomer ergens te kunnen slijten. Bayer Leverkusen is dus een optie, al wil Real Betis de aanvaller ook dolgraag behouden.



Volgens Transfermarkt is Antony nog twintig miljoen euro waard. Bayer Leverkusen heeft dat geld, gezien Florian Wirtz op het punt staat om voor 150 miljoen euro verkocht te worden aan Liverpool.



Naast Antony worden ook Alejandro Garnacho en Ryan Cherki intern besproken in Leverkusen. Garnacho speelde ook al eens onder Ten Hag bij Manchester United, maar is sinds het vertrek van de Nederlander op een dood spoor beland.



De Argentijn kreeg onlangs ruzie met Ruben Amorim en haalde via Instagram uit naar de manager. Garnacho was niet blij met zijn reserverol in de Europa League-finale. Een transfer voor de jonge aanvaller is daarom niet uitgesloten.