Uitgelekt: in dit thuisshirt lijkt het Nederlands elftal aan te treden op het EK

Het thuisshirt van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland is uitgelekt. Footy Headlines, een van de belangrijkste bronnen als het gaat om uitgelekte voetbalshirts, deelt meerdere foto’s van het Oranje-tricot van komende zomer, met als meest opvallende detail ‘marineblauwe’ en ‘blauwgroene’ accenten. De uitgelekte shirts op deze website blijken achteraf vrijwel altijd juist te zijn.

Footy Headlines heeft de foto’s ontvangen vanuit Vietnam, van een bron die vaker gebruikt wordt voor artikelen op de website. Nederland lijkt in Duitsland te kiezen voor een simpel en modern design van het thuisshirt, dat wordt geproduceerd door Nike. De KNVB kiest dit jaar niet voor opvallende patronen in het thuistenue. Wel vallen de blauwe accenten in het shirt op.

?????????? Netherlands Euro 2024 Home Kit Leaked: https://t.co/uOB4hWvSTh — Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 21, 2024

Volgens Footy Headlines wordt het thuisshirt in maart of april gelanceerd. Mogelijk spelen de Oranje-internationals al in de nieuwe tenues tijdens de laatste oefeninterlands die in maart op het programma staan. Op 22 maart oefent Nederland in de Johan Cruijff ArenA tegen Schotland. Vier dagen later reist de selectie van bondscoach Ronald Koeman af naar Frankfurt voor een oefeninterland tegen het gastland van het EK.

Nederland opent de poulefase van het EK in Duitsland op 16 juni tegen de winnaar van de play-offs: Polen, Wales, Finland of Estland. Daarna volgen de groepswedstrijden tegen Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni). Eerder bracht Footy Headlines al uitgelekte foto's van het uitshirt naar buiten. Daarbij wordt overigens wel gekozen voor een opvallend patroon.

Het eerder uitgelekte uitshirt van het Nederlands elftal.

