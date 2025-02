Uitblinker Igor Paixão schiet Feyenoord naar fantastische overwinning tegen AC Milan

Feyenoord heeft woensdagavond een uitstekend resultaat behaald in de tussenronde van de Champions League. De Rotterdammers waren dankzij een vroege goal van Igor Paixão met 1-0 te sterk voor AC Milan. Daardoor reist Feyenoord over een week met een uitstekende uitgangspositie af naar Milaan voor de return.

Feyenoord had een onrustige voorbereiding op de Champions League-wedstrijd. Pascal Bosschaart, die maandag werd aangesteld als interim-trainer, koos Jakub Moder als vervanger van de geblesseerde Hwang In-Beom. Gijs Smal kreeg de voorkeur boven Hugo Bueno voor de positie van linksback. Bij Milan begon Santiago Gimenez, die van Feyenoord was overgenomen, in de spits, met João Félix - de andere winterse topaanwinst - kort achter hem. Tijjani Reijnders had als gebruikelijk een basisplaats op het middenveld.

De wedstrijd begon zeer energiek. Het eerste schot in de derde minuut werd afgevuurd door Tijjani Reijnders, maar belandde recht op Timon Wellenreuther. In de tegenaanval probeerde Igor Paixao het met een schot vanaf de linkerflank. De bal was eigenlijk te houden, maar door de stuit en het natte veld werd Mike Maignan verrast, die de bal niet goed verwerkte: 1-0.

Het spel golfde op en neer. In de negentiende minuut dacht Feyenoord aan een penalty, toen Youssouf Fofana de bal ongelukkig tegen de elleboog kreeg. Scheidsrechter José María Sánchez greep echter niet in, zoals de Spanjaard even later ook een botsing tussen João Félix en Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther liet passeren. Félix liep vol met die knie door op Wellenreuther, die de bal net daarvoor had gevangen. De doelman kon na behandeling doorspelen.

Ook in het slot van de eerste helft zat spektakel. Paixão schoot de bal in de 37ste minuut van afstand op de lat. Drie minuten later lag het bij een counter helemaal open achterin bij Feyenoord. Givairo Read moest in zijn eentje achter Rafael Leão aan en slaagde er met een subtiele voetbeweging perfect in om de sterspeler van Milan af te stoppen.

In de rust besloot Bosschaart om Julián Carranza in te brengen voor de tegenvallende spits Ayase Ueda. Feyenoord werd in de tweede helft bij momenten achteruit gedrukt, maar gaf nauwelijks een echte kans weg aan Milan.

In de 72ste minuut lag er plots enorm veel ruimte in de counter voor Feyenoord. Paixão had ploeggenoot Hadj Moussa weg kunnen sturen, maar besloot in plaats daarvan vanaf de middenlijn te schieten. Milan-keeper Maignan was daardoor verrast, maar zag de bal net naast eindigen.

Een grote tegenvaller voor Feyenoord was het uitvallen van aanvoerder Quinten Timber, die in de 67ste minuut heel ongelukkig terechtkwam na een sprongetje. Timber probeerde het nog even, maar werd in de slotfase vervangen door Ibrahim Osman.

In de absolute slotfase probeerde Milan nog één keer aan te zetten. De Italiaanse topclub kreeg in de derde minuut van de blessuretijd een vrije trap, die gevaarlijk voor het doel van Feyenoord werd geslingerd. De zestienjarige invaller Francesco Camarda kopte over.