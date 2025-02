Scheidsrechter lijkt rode kaart te missen bij Champions League-duel Feyenoord - AC Milan

Er is in de openingsfase van de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en AC Milan genoeg te beleven. Had scheidsrechter José María Sánchez binnen een half uur spelen een rode kaart uit moeten delen?

Feyenoord kwam al in de vierde minuut op voorsprong via een doelpunt van Igor Paixão. De Braziliaan had geluk dat Milan-doelman Mike Maignan half mistastte op zijn houdbaar ogende schot: 1-0.

Het spel golfde op en neer. Milan zette in de 26ste minuut een aanval op die simpel eindigde in de handen van Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther.

Wellenreuther kreeg na het vangen van de bal bezoek van João Félix, die met zijn knie - al dan niet bewust - vol doorliep tegen het hoofd van de keeper van Feyenoord. Wellenreuther bleef aangeslagen op het gras liggen, maar kon na behandeling wel doorspelen.

De Spaanse scheidsrechter Sánchez floot niet voor een overtreding. Ook zijn landgenoot Juan Martínez Munuera, de VAR van dienst, kwam niet op de lijn. Zo kwam Félix weg zonder kaart.