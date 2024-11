PSV ontsnapte woensdagavond op miraculeuze wijze aan puntenverlies in de Champions League. In minuut 85 stond het nog 0-2 voor Shakhtar Donetsk, maar door twee doelpunten van Malik Tillman en één van Ricardo Pepi trokken de Eindhovenaren de zege toch nog naar zich toe: 3-2. Na afloop heerste er dan ook grote vreugde onder de twee matchwinners.

Pepi wil niet kiezen tussen Tillman en hemzelf als hem wordt gevraagd wie de matchwinner is. “Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. We bleven er met het hele team tot het einde in geloven. Dit soort dingen gebeuren niet vaak, dus dit was wel echt bizar”, zegt de spits voor de camera van Ziggo Sport.

Pepi klopt al een tijdje op de deur van de basisopstelling bij PSV en hoopt dat dit het kantelmoment is voor trainer Peter Bosz. “Ik probeer het al een tijd, maar de keuze is altijd aan de trainer en zijn staf. Het enige wat ik kan doen, is op die deur blijven bonken, zodat ik mijn kansen blijf krijgen.”

De Amerikaan stelt dat het zeker niet een van zijn makkelijkste doelpunten was, daar de bal steeds verder naar de zijkant werd gedreven, voordat hij er zijn voet tegenaan kreeg. “Maar het was zeker een hele speciale. Er kwamen een hoop emoties vrij. Het was zeker een van mijn belangrijkste doelpunten ooit”, glundert Pepi.

Ook Tillman beseft nog maar amper wat voor prestatie PSV heeft neergezet. “Het was een knotsgekke wedstrijd met een knotsgekke comeback. We creëerden zó veel kansen, maar tot aan minuut 87 wilde de bal er maar niet in. Er klopten heel veel dingen niet en die moeten we verbeteren, maar de mentaliteit was uitstekend.”

Wanneer het over zijn tweede doelpunt gaat, komt er een lach op het gezicht van Tillman. “Ik had er bij de warming-up al een paar lekker ingeschoten, dus ik dacht: ‘Waarom niet?’. Dit is de mooiste goal die ik tot dusver heb gescoord.”

Door de zege komt PSV op een totaal van acht punten in de Champions League, wat voorlopig goed is voor een plek in de play-offronde. In de resterende drie wedstrijden komt PSV nog Stade Brest (uit), Rode Ster (uit) en Liverpool (thuis) tegen.