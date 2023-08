Uitblinkende Reijnders kan nipte oefennederlaag tegen Barça niet voorkomen

Woensdag, 2 augustus 2023 om 07:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:28

Barcelona heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een minimale zege geboekt op AC Milan. De ploeg van Xavi was in het Allegiant Stadium in Paradise met 1-0 te sterk door een doelpunt van Ansu Fati. Tijjani Reijnders speelde de volledige wedstrijd bij de Milanezen. Frenkie de Jong en Sergiño Dest begonnen op de bank en kwamen in het tweede bedrijf binnen de lijnen.

Xavi gaf een groot aantal basisspelers rust en startte onder meer met Iñaki Peña, Oriol Romeu en Fermín López in de basis. Zij zagen hun ploeg al na drie minuten schreeuwen om een strafschop, toen Raphinha in de mangel werd genomen door enkele verdedigers van Milan. Scheidsrechter Alex Chilowicz wilde er niet aan en wuifde de protesten weg. Vijf minuten later eindigde een kopbal van Ronald Araújo in de handen bij Mike Maignan.

Barça was in de openingsfase duidelijk de ploeg met de beste kansen en trof na elf minuten spelen de paal. Jules Koundé haalde uit vanaf de rand van de zestien, maar was onfortuinlijk in de afronding. De rebound was niet besteed aan Ferran Torres. De eerste keer dat Milan er gevaarlijk uitkwam was na ruim een kwartier spelen, toen een inzet van Reijnders kon worden gepareerd door Peña. De van AZ overgekomen middenvelder hield zich knap staande op het hoogste toneel.

Xavi bracht halverwege het duel onder meer Frenkie de Jong binnen de lijnen. Ousmane Dembélé was wel bij het duel aanwezig, maar zou niet in actie komen. Xavi betreurt zijn houding. De buitenspeler schermt met interesse van Paris Saint-Germain en wil graag vertrekken. Het was Ansu Fati die het duel tien minuten na rust besliste met een schitterende treffer. De buitenspeler trok vanaf links naar binnen en vond de verre hoek: 0-1. De laatste poging van het duel van Reijnders eindigde net naast.