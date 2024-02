Uitblinkende Mark Flekken kan hattrick van Foden namens Man City niet voorkomen

Manchester City heeft maandagavond zijn vijfde opeenvolgende overwinning geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Brentford was de ploeg van manager Pep Guardiola met 1-3 te sterk dankzij een hattrick van Phil Foden. Mark Flekken blonk in de eerste helft uit met een aantal cruciale reddingen en verzorgde daarnaast de assist op de openingstreffer van Neal Maupay. Brentford blijft nummer vijftien, terwijl Manchester City plek twee weer overneemt van Arsenal. The Citizens staan nu twee punten achter koploper Liverpool, dat wel één wedstrijd meer gespeeld heeft.

Naast Flekken stond ook Nathan Aké in de basis in het Gtech Community Stadium. Eerstgenoemde zou zich in de openingsfase meermaals gaan onderscheiden. Flekken kon onder anderen Julián Álvarez en Kyle Walker van het scoren weerhouden en zou na iets meer dan twintig minuten spelen Maupay in stelling brengen om te scoren.

Een doeltrap van de zesvoudig Oranje-international belandde, mede dankzij de fysiek sterke Ivan Toney, zo voor de voeten van Maupay, die nog tientallen meters overbrugde en vervolgens Ederson verschalkte: 1-0. Flekken zou enkele minuten later oog in oog komen te staan met Erling Haaland, die profiteerde van een slechte terugspeelbal van Nathan Collins en zijn tocht richting het doel van Brentford inzette.

Flekken kon de matig ingeschoten poging van de Noorse doelpuntenmachine met zijn voet redden en daardoor Brentford op voorsprong houden. Dat zou zeker niet de laatste save van de goalie in de eerste helft zijn. Toch moest hij in het eerste bedrijf nog vissen na een goal van Foden. De Engelsman zocht de combinatie op het middenveld met Rodri, maar zag de Spanjaard breed leggen op Kevin De Bruyne.

De spelmaker gaf vervolgens voor richting de penaltystip, maar daar stond helemaal niemand. Ethan Pinnock had de voorzet van De Bruyne kunnen laten gaan voor een doeltrap, maar werkte de bal onvoldoende weg en bracht zo Foden onbedoeld in stelling. De linkspoot nam aan en kon vrij simpel achter Flekken schuiven: 1-1. Dat was ook direct de ruststand. Flekken kon in de eerste helft uiteindelijk negen (!) reddingen noteren en werd de eerste doelman in de Premier League die dit seizoen een assist gaf.

Manchester City ging na het begin van het tweede bedrijf direct op zoek naar de tweede treffer en het zou niet lang duren voordat die ook zou vallen. Weer was Foden de man van de goal. De Bruyne gaf vanaf de linkerflank voor op de aanvaller annex middenvelder, die vogelvrij stond ter hoogte van de penaltystip. Foden bedacht zich niet en kopte in de verre hoek achter Flekken, die zijn vingertoppen nog wel tegen de bal kreeg: 1-2.

Man City zet een achterstand om in een 1-3 overwinning, Foden is de man van de wedstrijd met drie doelpunten! ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #BREMCI #PhilFoden pic.twitter.com/W3wewOXpkr — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 5, 2024

De thuisploeg ging na dat doelpunt druk op zoek naar de gelijkmaker. Rúben Dias moest bijvoorbeeld in actie komen om een schot van Christian Nørgaard te blokken, terwijl ook Maupay en Toney het doel van Ederson onsuccesvol onder vuur namen. Aan alle hoop op in ieder geval een punt kwam in de zeventigste minuut een einde toen Foden zijn hattrick compleet maakte. De linkspoot stapte over een pass van De Bruyne heen, waardoor Haaland mee kon geven aan Foden.

De Engelsman nam de bal vervolgens mee en schoot met links hard en laag onder Flekken door: 1-3. Foden maakte daarmee zijn tweede Premier League-hattrick uit zijn carrière: evenveel als Eden Hazard, Sadio Mané, Gareth Bale en Steven Gerrard. Scheidsrechter Jarred Gillett zag in de tachtigste minuut nog wel een vrij duidelijke overtreding van Ederson over het hoofd. De Braziliaanse goalie kwam na een voorzet van Brentford snoeihard invliegen en raakte Pinnock tijdens zijn vlucht. Dat gebeurde echter buiten het strafschopgebied, waardoor de videoscheidsrechter niet kon ingrijpen. In de slotfase werd niet meer gescoord.

