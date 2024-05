UEFA maakt bekend welke artiest optreedt voor aftrap Champions League-finale

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lenny Kravitz, de artiest die de Kick Off-show verricht voor aanvang van de Champions League-finale op 1 juni.

De fans van Real Madrid en Borussia Dortmund zullen zich vooral interesseren in de wedstrijd, maar krijgen vooraf een aardig voorgerecht voorgeschoteld. Lenny Kravitz, bekend van nummers als Fly Away, Are You Gonna Go My Way en Low, zal de Kick-Off-show op Wembley verrichten.

Vorig jaar, bij de finale tussen Manchester City en Inter, traden de Braziliaanse zangeres Anitta en singer-songwriter Burna Boy op. In de jaren daarvoor was het de beurt aan onder meer Alicia Keys, Camila Cabello, Selena Gomez, Imagine Dragons en Black Eyed Peas.

