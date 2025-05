De UEFA heeft laten weten dat de gastlanden van het Europees Kampioenschap in 2028 niet automatisch gekwalificeerd meer zijn voor het eindtoernooi. Voorheen was het gastland altijd aanwezig bij het toernooi, behalve in 2020 toen het over meerdere landen door heel Europa werd verdeeld. Deze beslissing van de Europese voetbalbond betekent dat Engeland, Ierland, Schotland en Wales allemaal meedoen aan de kwalificatie.

Voor het EK worden er twaalf kwalificatiegroepen gemaakt waarin elk vier of vijf landen zitten. Aan het toernooi zelf doen 24 landen mee. De twaalf groepswinnaars en de acht beste nummers twee plaatsen zich voor het toernooi.

De UEFA houdt twee plekken gereserveerd voor de organiserende landen die zich niet kwalificeren via de groepen. De laatste tickets voor het toernooi worden bepaald door play-offs.

De play-offs worden gespeeld de overgebleven nummers twee en de hoogst-geklasseerde niet-gekwalificeerde groepswinnaars van de Nations League. Daarin worden, afhankelijk van het aantal gastlanden dat zich direct weet te kwalificeren, twee tot vier tickets verdeeld.

Voor Engeland is het de tweede keer dat ze het EK organiseren. In 1996 organiseerde het land het toernooi voor het eerst. In de finale op Wembley won Duitsland met 1-2 van Tsjechië in de finale door een golden goal.

Voor Ierland en Wales zal het de eerste keer zijn dat ze een EK organiseren. Tijdens het EK van 2020 werd er over het hele continent gespeeld, waarbij ook in Hampden Park in Glasgow werd gespeeld. In eerste instantie zou ook Dublin het toernooi mede-organiseren, maar door de coronapandemie ging dit niet door.

Het EK van 2028 begint op 9 juni en eindigt op 9 juli. Het eerstvolgende grote toernooi voor het Nederlands elftal is het WK van 2026, dat in Canada, de Verenigde Staten en Mexico wordt georganiseerd.