Twente-spits Ugalde aangepakt: ‘Je moet echt een bord voor je kop hebben als...’

Evgeniy Levchenko begrijpt er niets van dat FC Twente-spits Manfred Ugalde naar Spartak Moskou wil. Dat zegt de voorzitter van de spelersvakbond in Nederland tegenover TC Tubantia. Levchenko vraagt zich af of de 21-jarige Costa Ricaan weet waar hij aan begint en kraakt ook de houding van Twente.

Levchenko is van mening dat clubs niet moeten meewerken aan transfers naar Rusland. Volgens de Oekraïner was Twente de laatste jaren juist een club geworden waar supporters trots op kunnen zijn. “Dan vind ik het persoonlijk jammer dat je handel drijft met een land dat in oorlog is. Al het geld dat in Rusland binnenkomt, kan gebruikt worden om mensen te doden. Je houdt op deze manier iets in stand.”

Twente gaat mogelijk een recordbedrag overhouden aan het vertrek van Ugalde, maar Levchenko begrijpt ook de spits zelf niet. “Ik vraag me af of zo’n jongen wel weet waar hij terechtkomt. Kijk, in Moskou merk je niets van de oorlog. Daar is het leven voor een jonge jongen met geld prima.”

“Als je het puur vanuit het perspectief van de speler bekijkt: hij komt uit Costa Rica en gaat flink cashen, netto misschien wel vijf keer zoveel als bij Twente. Hij kan zich in een keer binnen voetballen en zijn familie onderhouden. In zoverre kun je hem dat niet eens kwalijk nemen.”

“Maar hij en zijn zaakwaarnemer laten zich verblinden door het geld en de korte termijn”, gaat Levchenko verder. “Als ik hem was, zou ik het seizoen bij Twente afmaken. Twente staat derde en speelt om de prijzen. In de zomer kun je als talentvolle 21-jarige spits overal naartoe. Dan ligt de voetbalwereld aan je voeten.” Tot slot zet Levchenko zijn vraagtekens bij de entourage van Ugalde. “Je moet echt een bord voor je kop hebben als je nu naar Rusland gaat.”

Transferblokkade

Opvallend genoeg heeft de Major League Soccer (MLS) deze week een transfer naar Spartak Moskou afgeblazen. De Russische club wilde spits Jesús Ferreira voor 12 miljoen euro overnemen van FC Dallas, maar de Amerikaanse voetbalbond weigert groen licht te geven.

Volgens The Athletic wil de MLS niet dat er risico’s worden genomen met financiële transacties tussen Amerikaanse en Russische bedrijven. Twente lijkt daar minder moeite mee te hebben. Volgens De Telegraaf kan de transfer van Ugalde de Tukkers een vast bedrag van 10 miljoen euro opleveren. Middels een aantal bonussen kan dat bedrag boven de recordtransfer (14 miljoen euro) van Dusan Tadic naar Southampton uitkomen.

