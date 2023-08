Twente krijgt naast Eiting nog een domper te verwerken in jacht op versterking

Woensdag, 23 augustus 2023 om 07:44 • Laatste update: 08:17

De kans dat Facundo Pellistri deze zomer naar FC Twente komt lijkt zeer klein, zo schetst clubwatcher Leon ten Voorde in TC Tubantia. De Uruguayaan van Manchester United wordt al een tijdje in de gaten gehouden door de technische leiding van de Enschedeërs, maar lijkt door het vertrek van Mason Greenwood niet te mogen vertrekken. Erik ten Hag houdt zijn offensieve wapens liever binnenboord.

Het besluit om Greenwood te laten gaan heeft dus indirect consequenties voor FC Twente, weet Ten Voorde. "Tot maandag had FC Twente er goede hoop op dat de international van Uruguay naar De Grolsch Veste zou komen. De club kon daarbij ook rekenen op de goedkeuring van manager Erik ten Hag", weet Ten Voorde, die goed bevriend is met de in Haaksbergen geboren manager.

"Door het wegvallen van Greenwood en enkele blessures zit United op dit moment echter krap in de aanvallers", gaat de clubwatcher verder. "Het is daarom twijfelachtig of Pellistri nog wel weg mag op korte termijn. De definitieve beslissing valt één dezer dagen." Pellistri kreeg dit seizoen tot dusver in beide competitiewedstrijden speelminuten van Ten Hag. Zowel tegen Wolverhampton Wanderers als Tottenham Hotspur mocht hij invallen.

Afgelopen seizoen waren de kansen een stuk spaarzamer voor Pellistri. In 11 wedstrijden gunde Ten Hag hem 280 speelminuten. Vier van die wedstrijden speelde hij in de Premier League. Op de rechtsbuitenpositie ondervindt Pellistri concurrentie van onder meer Antony, terwijl ook Amad Diallo hoopt op speelminuten na een seizoen te zijn uitgeleend aan Sunderland. Daarnaast zijn meerdere aanvallers, onder wie Jadon Sancho, ook inzetbaar als rechterspits.

Technisch directeur Arnold Bruggink duidde de zaak onlangs in de podcast De Ballen Verstand van TC Tubantia. "Het helpt dat Ten Hag de club kent”, aldus Bruggink. “Wij hebben aangegeven wat we Pellistri kunnen bieden, hoe hij ons kan helpen en hoe wij hem kunnen helpen. Uiteindelijk bepaalt de speler zelf, maar in Engeland is the boss (de manager, red.) erg belangrijk en in dit geval is dat natuurlijk Ten Hag uit Twente.”