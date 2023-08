Twente hoopt nog altijd op deal met United en mikt op versterking uit Ligue 1

Woensdag, 9 augustus 2023 om 16:55 • Wessel Antes • Laatste update: 17:11

Mitchell van Bergen is in beeld bij FC Twente, zo meldt Voetbal International woensdag. De 23-jarige linksbuiten uit Oss staat nog tot medio 2025 onder contract bij Stade Reims, waar hij nu twee seizoenen speelt. De Tukkers zijn op zoek naar versterkingen voor de flanken, waardoor Van Bergen op de radar is verschenen. Ook zou trainer Joseph Oosting nog altijd hopen op Facundo Pellistri (Manchester United), al is dat een gedroomde transfer van de lange adem.

Het is onduidelijk of Twente de pijlsnelle Van Bergen wil huren of kopen. Bij een definitieve transfer zal er een transfersom op tafel moeten komen, daar de voormalig jeugdinternational in Reims nog voor twee seizoenen vastligt. Volgens Transfermarkt is Van Bergen momenteel 1,2 miljoen euro waard. In Frankrijk wist hij nooit echt te imponeren. Na 51 wedstrijden staat Van Bergen nog altijd op 0 treffers. Wel fungeerde de buitenspeler driemaal als aangever.

Van Bergen speelde in Nederland eerder voor Vitesse en sc Heerenveen. Laatstgenoemde club ontving in de zomer van 2021 zo’n 2 miljoen euro voor zijn diensten. Bij Heerenveen toonde Van Bergen zich in het verleden regelmatig als een dreigende buitenspeler, al was zijn vorm nogal wisselvallig. In 99 wedstrijden voor de Friese club was hij goed voor 17 doelpunten en 10 assists. Dat moyenne wist Van Bergen bij Reims nooit te evenaren. Naast Van Bergen hoopt Twente nog altijd op de komst van Pellistri, maar verwacht wordt dat er pas later in augustus duidelijkheid komt over de haalbaarheid van die huurtransfer.

Blessure Sem Steijn

Twente kreeg woensdag ook een tegenvaller te verwerken. Sem Steijn ontbrak bij de laatste training voor het thuisduel met Riga FC en zal donderdagavond dan ook niet spelen. Ook linksback Gijs Smal is nog altijd uit de roulatie met een blessure. Joshua Brenet zal hem tegen Riga vervangen, terwijl Michel Vlap op de plek van Steijn gaat spelen. Daardoor komt er voorin een plek vrij voor Ricky van Wolfswinkel. Het ontbreken van Steijn is een aderlating voor Twente, daar de Haagse middenvelder de laatste weken in topvorm is.