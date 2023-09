Ten Hag wisselt systeem United weer; De Ligt begint op de bank bij Bayern

Woensdag, 20 september 2023 om 20:15 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:55

Erik ten Hag kiest tegen Bayern München in de Champions League toch weer voor een 4-3-3-formatie. Op de flanken van Manchester United starten woensdagavond Marcus Rashford (links) en Facundo Pellistri (rechts). Thomas Tuchel kiest bij Bayern wederom voor Harry Kane in de punt van de aanval, terwijl Matthijs de Ligt op de bank begint. Het duel begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Sven Ulreich verdedigt bij afwezigheid van de langdurig geblesseerde Manuel Neuer nog steeds het doel van Bayern. In de linie voor hem staan Konrad Laimer, Dayor Upamecano, Min-Jae Kim en Alphonso Davies. Aanvoerder Joshua Kimmich en Leon Goretzka zijn de controleurs, terwijl Leroy Sané (rechts) en Serge Gnabry (links) voor gevaar vanaf de flanken moeten zorgen. Jamal Musiala staat op de 10-positie, achter Kane die in de spits staat. Onder meer Noussair Mazraoui en De Ligt zitten dus op de bank.

Ten Hag kiest in het eerste duel van de Champions League-groepsfase weer voor een 4-3-3-formatie. In de verloren uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-3) van zaterdagmiddag speelde United nog in een systeem met vier middenvelders en twee spitsen, maar tegen Bayern kiest Ten Hag dus weer voor een opstelling met twee buitenspelers.

André Onana begint wederom als doelman van United. Voor hem starten Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Lisandro Martínez en Sergio Reguillón in de defensie. Het middenveld wordt gevormd door Casemiro, Christian Eriksen en aanvoerder Bruno Fernandes. Rashford en de het 21-jarige Uruguayaanse talent Pellistri verzorgen vanaf de flanken de aanvoer voor spits Rasmus Højlund.

Opstelling Bayern München: Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Kane.

Opstelling Manchester United: Onana; Dalot, Lindelöf, Martínez, Reguillón; Casemiro, Eriksen; Pellistri, Fernandes, Rashford; Højlund.