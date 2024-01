Vertessen in de wachtkamer: PSV strijdt met twee clubs om vervanger van de Belg

Yorbe Vertessen mag PSV nog altijd niet verlaten. De 23-jarige aanvaller hoopt elders meer speelminuten te maken dan in Eindhoven en wil in deze transferperiode een stap te zetten, maar de koploper van de Eredivisie werkt nog niet mee. De Telegraaf meldt dinsdag dat PSV bereid is over te gaan tot een verkoop van Vertessen als er een opvolger in huis is gehaald. Daarvoor is nog steeds Facundo Pellistri in beeld, maar de Eindhovense ploeg is niet de enige die achter hem aanzit.

Vertessen heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar FC Union Berlin. De Duitsers zijn bereid een bedrag van vijf miljoen euro voor hem neer te leggen, een bedrag dat door PSV als voldoende wordt beschouwd.

Toch is een transfer naar de Bundesliga nog geen gelopen race. Technisch directeur Earnest Stewart wil eerst een vervanger in huis hebben, voordat Vertessen verkocht kan worden. Dit leidt tot irritatie bij de de Belg.

Die vervanger wordt mogelijk Pellistri. De aanvaller van Manchester United zit bij de eerste selectie van Erik ten Hag, maar komt amper aan spelen toe en mag op huurbasis vertrekken van zijn club.

Mogelijk wordt PSV Pellistris tijdelijke werkgever, maar er zijn meer kapers op de kust. Zowel LA Galaxy als Granada hoopt zich deze transferperiode te versterken met de Uruguayaan. "In de komende dagen zullen er gesprekken volgen over de vervolgstappen van Pellistri", schrijft Fabrizio Romano daarover op X.

Sheraldo Becker

Vertessen en Pellistri lijken door hun mogelijke transfers onderdeel te worden van een heuse transfercarrousel. Pellistri moet de opvolger van Vertessen worden bij PSV, terwijl Vertessen op zijn beurt de vervanger van Sheraldo Becker kan worden bij Union Berlin.

De voormalig aanvaller van Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag staat namelijk aan de vooravond van een transfer naar Real Sociedad. De transfer van Becker naar Spanje zou zich volgens Romano in de afrondende fase bevinden.

