Tweede zware knieblessure in een paar dagen tijd bij Real Madrid

Zondag, 13 augustus 2023 om 17:10 • Mart Oude Nijeweeme

Na Thibaut Courtois moet Real Madrid ook Éder Militão lange tijd missen. De verdediger viel zaterdagvond geblesseerd uit tegen Athletic Club en heeft net als zijn Belgische collega zijn voorste kruisband gescheurd. Verwacht wordt dat Militão pas tegen het einde van het seizoen hersteld zal zijn. Real won het openingsduel van het seizoen wel met 0-2.

De tweede helft was net begonnen bij het duel tussen Athletic Club en Real, toen het voor Militão vreselijk mis ging. De verdediger zat tegenstander Oihan Sancet op de hielen, maar gleed weg met zijn linkerbeen en ging kermend van de pijn naar de grond. Medespelers bekommerden zich meteen over de Braziliaan, die met ondersteuning van de medische staf wel zelf van het veld liep.

?? Dikonfirmasi oleh Real Madrid: Éder Militão mengalami robekan pada ACL nya. Mili akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang. ???? #ÁnimoMilitão pic.twitter.com/f6dUwuGz3X — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) August 13, 2023

De blessure betekent een minimale revalidatie van zes tot negen maanden. Een zware domper voor Real, daar Militão een van de dragende krachten is binnen de ploeg van Carlo Ancelotti. Afgelopen seizoen kwam de verdediger tot 51 wedstrijden in alle competities. Daarin wist hij zeven keer te scoren en was hij eenmaal aangever. Dit seizoen blijft zijn bijdrage mogelijk dus beperkt tot 50 speelminuten.

Het is voor Real de tweede zware knieblessure in een paar dagen tijd. Vrijdagochtend ging het mis bij Courtois, die na een duel op de training bleef liggen op de grond. Ook de Belgische doelman heeft zijn kruisband gescheurd. Kepa Arrizabalaga komt hoogstwaarschijnlijk over van Chelsea om dat gat op te vullen. Het is nog niet bekend of Real ook de markt op gaat voor een directe vervanger van Militão.