Twee spelers van PSV komen te laat voor bordesscène in Eindhoven

Een opmerkelijk moment op de huldiging van landskampioen PSV. Op het moment dat alle spelers van de landskampioen naar voren werden geroepen op het podium, ontbraken Malik Tillman en Sergiño Dest plotseling.

Alle spelers werden maandagavond één voor één het podium opgeroepen bij PSV. Het begon met doelman Walter Benítez, met rugnummer 1, en daarna liepen de rugnummers en de bijbehorende spelers op.

Op een gegeven moment was het de beurt aan de nummer 7, Malik Tillman. “En hij is erbij”, zegt ESPN-commentator Martijn van Zijtveld nog in eerste instantie. “Toch? Toch? Hij is toch niet weer kwijt? Hij is weer kwijt!”

Daarmee doelt de commentator op vorig jaar. Tijdens de huldiging van toen was Tillman te dronken om nog op het podium te verschijnen.

Maandag ontbrak vervolgens ook Dest, met rugnummer 8. “En Dest… Die drinkt niet, dus die moet er wel zijn”, is Van Zijtveld verbaasd.

Even later betreden Tillman en Dest alsnog samen het podium. “Hij is er nog”, merkt van Zijtveld op over Tillman. “Hij had het gewoon niet gehoord of was even plassen.”

“Ze waren er wel, maar niet op het moment dat ze er moesten zijn. Maar goed, dat gebeurt wel vaker dit seizoen bij PSV”, aldus Van Zijtveld over Tillman en Dest.