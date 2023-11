Twee goals Tadic onvoldoende om eerste nederlaag Fenerbahçe te voorkomen

Zaterdag, 4 november 2023 om 19:07 • Jonathan van Haaster

Fenerbahçe is in eigen huis tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Ismael Kartal ging met 2-3 onderuit tegen Trabzonspor. Paul Onuachu zorgde al snel voor 0-1. Na rust ging het bijzonder snel mis voor Fener: binnen twee minuten na de onderbreking zorgden Berat Özdemir en Nicolas Pépé voor een 0-3 tussenstand. Dusan Tadic bracht de spanning met twee benutte strafschoppen nog helemaal terug, maar dat bleek onvoldoende. Galatasaray is nu de nieuwe lijstaanvoerder in de Süper Lig. Cim Bom bezit één punt meer dan de Gele Kanaries. Trabzonspor klimt naar plek vier.

Fenerbahçe was weinig verrassend de ploeg met het meeste balbezit in de openingsfase. Irfan Can Kahveci probeerde het in de achtste minuut met een kopbal, die over het doel van Ugurcan Çakir belandde. De eerste gevaarlijke aanval van Trabzonspor was direct raak.

Met name Edin Visca was belangrijk bij de goal. De Bosniër zette een uitstekende rush in op de linkerflank en gaf perfect voor op Onuachu, die feilloos raak kopte: 0-1. Edin Dzeko dacht al snel de gelijkmaker te kunnen maken. De goaltjesdief schoot echter naast. Kansen bleven in de fase daarna schaars.

In de slotfase van de eerste helft gebeurde er plots genoeg. Onuachu kopte uit een hoekschop andermaal prima binnen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens een vermeende overtreding van de Nigeriaan. Uit de herhaling bleek dat daar amper tot geen sprake van was, maar desondanks bleef arbiter Zorbay Küçük bij zijn beslissing. Aan de andere kant claimde Sebastian Szymanski een strafschop na een vermeende overtreding, maar de protesten bij de thuisploeg bleken tevergeefs.

Vlak na rust ging het helemaal mis voor Fenerbahçe. Wéér zette Visca uitstekend voor, al leverde zijn pass in eerste instantie niets op. De bal kwam echter perfect terecht bij Özdemir, die vanaf randje zestien perfect uithaalde richting de verre hoek: 0-2. Ook bij de 0-3 stond Visca aan de basis van de goal. Hij gaf mee aan Abdülkadir Ömür, die op zijn beurt Pépé vond: 0-3.

Fenerbahçe moest alles uit de kast trekken om zijn eerste nederlaag van het seizoen te voorkomen en kreeg na een uur spelen hernieuwde hoop. Mehmet Aydin beging een overtreding in de zestien, waardoor Tadic een strafschop kreeg te nemen. De Serviër benutte het buitenkansje: 1-3.

De tweede treffer voor de thuisploeg viel maar niet en de problemen werden een kwartier voor tijd nog eens ernstig vergroot, toen Ismail Yüksek zijn tweede gele kaart kreeg getoond en mocht gaan douchen. Toch was de wedstrijd nog lang niet gedaan. Opnieuw Aydin ging in de fout en weer kregen de Gele Kanaries een strafschop. Tadic schoot raak: 2-3. In blessuretijd ging de topclub uit Istanbul op jacht naar de gelijkmaker, die niet meer zou vallen. Enis Destan dacht de 2-4 te maken, maar zijn goal werd afgekeurd wegens een overtreding van de man van de pass, Trezeguet.