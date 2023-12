Twee briljante assists Zirkzee en goal Beukema knikkeren Inter uit Coppa Italia

Internazionale is woensdagavond verrassend uitgeschakeld in de Coppa Italia door Bologna. Na verlenging won de ploeg van Sam Beukema, Sydney van Hooijdonk en Joshua Zirkzee met 1-2. Laatstgenoemde was in zijn invalbeurt uiterst belangrijk, daar hij de aangever was voor beide doelpunten van zijn club. Eén van zijn assists gaf hij op Beukema.

Inter begon met een enigszins gerouleerd elftal aan het bekerduel. Zo was er onder meer een basisplaats voor Davy Klaassen, die normaliter genoegen moet nemen met een plekje op de reservebank. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij ontbraken vanwege blessures.

Aan de kant van Bologna hadden twee Nederlanders een basisplek. Beukema startte zoals gewoonlijk centraal achterin, terwijl Van Hooijdonk het plekje in de punt van de aanval mocht innemen.

Inter was van meet af aan de betere ploeg in het eigen San Siro en doelman Federico Ravaglia was dan ook de beste man aan de kant van Bologna. De 24-jarige Italiaan blonk uit met de nodige reddingen.

Zo was er in de achtste minuut een kans voor Klaassen. Zijn schot van afstand bleek echter geen enkel gevaar voor Ravaglia, die de poging simpel wist tegen te houden. Uiteindelijk werd er in de eerste helft niet gescoord.

In het tweede bedrijf volgde na twintig minuten een uitgelezen mogelijkheid voor de openingstreffer. Inter kreeg een strafschop na hands in de eigen zestien van rechtsback Tommaso Corazza. Lautaro Martínez mocht aanleggen vanaf elf meter, maar faalde.

Zo bleef de stand steken op 0-0, wat betekende er een verlenging nodig zou zijn om een winnaar aan te wijzen. Hierin was Inter snel trefzeker. Uit een hoekschop van Federico Dimarco knikte de vrijgelaten Carlos Augusto binnen: 1-0.

Die voorsprong zou Inter niet tot het laatste fluitsignaal vasthouden. In de 112de minuut kwam Bologna uit een hoekschop langszij. De inmiddels ingevallen Zirkzee legde de hoge voorzet terug op Beukema, die vervolgens hard binnenwerkte: 1-1.

WAUW! De ???????????????????????? doen het! ?? Zirkzee geeft een geweldige assist met de hak en Beukema schiet binnen! ??#ZiggoSport #CopaItalia #InterBologna pic.twitter.com/aWnxIjSZe8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 20, 2023

Enkele minuten later was het weer raak voor Bologna. Op het middenveld ontving Zirkzee de bal, speelde hij Francesco Acerbi uit met een panna en gaf hij een steekpass op de diep lopende Dan Ndoye. De Zwitser rondde vervolgens af met een stiftje: 1-2. Inter drong vervolgens nog aan op een gelijkmaker, maar het lot was al bestempeld.

Zirkzee, Zirkzee! ?????? ?????? ????????! ??

Joshua Zirkzee laat zijn ongekende klasse zien en Bologna knikkert Internazionale uit de Copa ??#ZiggoSport #CopaItalia #InterBologna pic.twitter.com/euPOaBdznU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 20, 2023

