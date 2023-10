Turkije plaatst zich op feestavond mede dankzij wereldgoal Yunus voor EK

Zondag, 15 oktober 2023 om 22:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:08

Turkije heeft zich geplaatst voor het EK 2024. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella won in eigen huis met 4-0 van Letland dankzij treffers van Yunus Akgün, Cenk Tosun (tweemaal) en Kerem Aktürkoglu. Ay-Yildizlilar staan eerste met 16 punten uit 7 duels. Wales en Kroatië volgen met 10 uit 6 wedstrijden. Al die ploegen zouden nog op 16 punten kunnen komen, maar als dat het geval is wordt er gekeken naar de twee beste ploegen in het onderling resultaat tussen de drie teams. Turkije schaart zich dan altijd bij de beste twee.

Aan de kant van Turkije moest Orkun Kökçü het wederom doen met een reserverol. De voormalig Feyenoord-aanvoerder zag Montella, net als in Kroatië (0-1), de voorkeur geven aan Salih Özcan. Ferdi Kadioglu stond op zijn vertrouwde rechtsbackpositie wel in de basis. Baris Yilmaz was andermaal de spits van dienst. Hij maakte midweeks de winnende treffer tegen de Kroaten. SC Cambuur-spits Roberts Uldrikis stond in de spits bij Letland.

Turkije begon fel aan de wedstrijd en loste al snel een schot via Abdulkerim Bardakci. De centrale verdediger zag zijn inzet over het Letse doel belanden. Turkije legde de Letten zijn wil op en kwam via Cenk Özkacar opnieuw dichtbij. Zijn inzet was echter niet binnen de kaders.

Halverwege de eerste helft leek Turkije alsnog beet te hebben, ware het niet dat de treffer van Akgün werd geannuleerd wegens buitenspel in de aanloop naar de goal. Özkacar, die zich veelvuldig in de aanval liet zien, had na ruim een half uur een goede pass in huis op Aktürkoglu, maar ook de aanvaller van Galatasaray had geen geluk in de afronding.

Turkije bleek aanzetten en kwam andermaal dichtbij. Dit keer gaf Hakan Çalhanoglu voor op Bardakci, die zijn kopbal tegen de paal deed belanden. Voor de onderbreking zat een Turkse treffer er niet in.

Montella besloot Kadioglu in de rust naar de kant ten halen voor Zeki Celik. Een klein kwartier na rust opende Turkije dan toch de score. Özkacar gaf strak mee op Akgün, die de bal na zijn eerste aanname op perfecte hoogte zag belanden voor een volley. De rechtsbuiten dacht niet na en schoot schitterend raak in de bovenhoek: 1-0.

Toch kwam Letland plots dichtbij uit een hoekschop. Janis Ikaunieks kopte prima richting de verre hoek, maar zag Özcan redding brengen op de lijn. Doelman Ugurcan Cakir vertolkte enkele minuten later ook een heldenrol, door op artistieke wijze. Het Letse gevaar was daarmee nog lang niet geweken. Ikaunieks kwam weer héél dichtbij. Zijn kopbal, uit een scherpe voorzet vanaf rechts, stuiterde via de onderkant van de lat uit de doelmond.

Tien minuten voor tijd was het aan de andere kant wel raak, toen een scherpe voorzet van Samet Akaydin vanaf rechts werd binnengekopt door Tosun: 2-0. Als kers op de taart zorgde Aktürkoglu ook nog eens voor de derde treffer van de avond. Hij schoof beheerst binnen na een imposante rush van invaller Yusuf Sari.

Nadat Sari een kans op de vierde treffer liet liggen, was het in blessuretijd alsnog raak. Ismail Yüksek veroverde de val en legde panklaar af op Tosun, die zijn tweede van de avond binnenschoof. Een volley van de ervaren spits zorgde bijna zelfs voor 5-0, maar zijn poging ging ditmaal centimeters naast.