Turkije dient Kroatië eerste thuisnederlaag in EK-kwalificatie ooit toe

Donderdag, 12 oktober 2023 om 22:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:54

Turkije heeft een reuzenstap gezet richting het EK. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella, die voor het eerst voor de groep stond, versloeg Kroatië met 0-1. De winnende treffer kwam van de voet van Baris Yilmaz, die optimaal profiteerde van een inschattingsfout van Dominik Livakovic. Turkije was in grote delen van de wedstrijd de betere ploeg, al kwam het in de slotfase enkele keren met de schrik vrij. Dankzij de knappe zege pakt Turkije de leiding in Groep D met dertien punten. Kroatië, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft, volgt met tien punten. Daarachter volgen Armenië (zeven uit zes) en Wales (zeven uit vijf).

Aan de kant van Kroatië stond één van de twee Ajacieden in de basis. Josip Sutalo vormde met Josko Gvardiol het hart van de verdediging voor doelman Livakovic, die zijn brood in Turkije verdient bij Fenerbahçe. Mateo Kovacic, Luka Modric en Marcelo Brozovic vormden het sterrenmiddenveld, achter aanvallers Josip Brekalo, Petar Musa en Mario Pasalic. Borna Barisic kreeg de voorkeur boven Borna Sosa. Bij Turkije had Montella een basisplaats in huis voor Ferdi Kadioglu. In de 4-1-4-1-formatie van Turkije moesten Salih Özcan, Hakan Çalhanoglu, Irfan Can Kahveci en Kerem Aktürkoglu voor de aanvoer richting Yilmaz zorgen.

Turkije begon uitstekend aan het duel in Osijek. Dat leverde al na amper twee minuten een uitstekende schietkans voor Yilmaz op. Hij zocht de verre hoek, waar Livakovic net op tijd bij zat. De goalie van Fenerbahçe moest snel daarna nog twee keer redding brengen. Allereerst had hij een antwoord in huis op een knal van Kerem Aktürkoglu, die het ogenblikken later van dichtbij probeerde.

Opnieuw liet Livakovic zien een uitstekende sluitpost te zijn door zich goed breed te maken. Het enige kansje van Kroatië kwam op naam van Sutalo, die ongevaarlijk inkopte uit een hoekschop van Modric. Turkije bleef naarmate de eerste helft vorderde de bovenliggende partij. De manschappen van Montella speelden overtuigend, terwijl Kroatië zwaar teleurstelde. De 0-1 van Turkije kwam dan ook bepaald niet als een verrassing. Een uitstekende dieptepass van Özcan kwam perfect in de loop van Yilmaz terecht, die tot zijn blijdschap zag dat Livakovic een inschattingsfout maakte door voor de bal te willen gaan. Yilmaz was veel eerder bij de bal en liftte die kundig over de Fenerbahçe-goalie: 0-1.

Het meest dreigende moment van Kroatië kwam op naam van Brekalo, die in buitenspelpositie de reflexen van Ugurcan Çakir testte. Ook na rust kwam Turkije goed voor de dag, al was het minder dominant dan in de eerste helft en kwam Kroatië steeds meer aanzetten. Écht gevaarlijk werd de halve finalist van het afgelopen WK echter niet. Zo zag Modric een schot geblokt worden en schoot Pasalic hoog over. Turkije kreeg via Kahveci ook een prima kans. De vleugelspeler kopte in alle vrijheid in de handen van Livakovic. Ogenblikken later zag Çalhanoglu zijn schot hoog over gaan.

Een klein kwartier voor tijd leek Lovro Majer op weg naar de 1-1. Hij omspeelde Çakir en zag zijn inzet op de lijn door onder meer Kadioglu worden weggewerkt. Majer bleek echter nipt buitenspel te hebben gestaan. Een andere invaller, Dion Beljo, was eveneens dicht bij de gelijkmaker. Hij stond géén buitenspel, maar de aanvaller schoot met zijn eerste balcontact recht op Çakir af. De volgende poging van Beljo was beter, maar ook dit keer bleek het niet voldoende om Çakir te passeren. De goalie van Trabzonspor redde in de korte hoek.

Het leidde onder meer tot frustratie bij Modric, die geel kreeg van Anthony Taylor wegens een gefrustreerde reactie. In minuut 90 dacht Kroatië toch op gelijke hoogte te kunnen komen na een vermeende handsbal van Çalhanoglu. Na het zien van de beelden besloot Taylor terug te komen op zijn beslissing, daar hij de bal tegen zijn borst óf tegen zijn arm kreeg die zich in een natuurlijke houding bevond. Kroatië kon een nederlaag in blessuretijd niet meer voorkomen. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Kroatië in eigen huis een EK-kwalificatiewedstrijd verloor.